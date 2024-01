Dons dažādos laikos

VIDEO. “20 minūtes nelaidu nevienu klāt sev…” Pēc pandēmijas Dons koncerta beigās aizskatuvē emocionāli sabrucis Ieteikt







Raidījumā “Kad viņas satiekas” viesojies tautā iemīļotais mūziķis Dons. Sarunas laikā viņš atklāja, kādas sajūtas viņu pārņēmušas, kad pēc pandēmijas noticis ilgi gaidītais koncerts, ko vairākkārt nācās atcelt dažādu valstī noteikto ierobežojumu dēļ.

Lai arī pandēmija jau kādu laiku nav mūsu ikdiena, tā ir atstājusi pēdas mūsu ikdienas paradumos un emocionālajā stāvoklī. Radošo cilvēku darbība vismaz divus gadus bija apturēta vai tika organizēta pēc striktiem ierobežojumiem, kas neļāva pilnvērtīgi izpausties. Viens no pandēmijas ierobežojumu cietējiem bija mūziķis Dons, kuram nācās savu lielkoncertu pārcelt divas reizes, vēlāk to pārveidojot un rīkojot Siguldas pilsdrupu estrādē. Atceroties šo laiku, viņš atklāj savas sajūtas pēc pirmā koncerta, kuru varēja organizēt.

“Es nospēlēju to pirmo koncertu un aizskatuvē mani sagaida tehniskais cilvēks, viņš tur to dvielīti un es nāku, viss, protams, nosvīdis un slapjš, viņš uzmet man to dvieli, un es nokrītu uz ceļiem un sāku raudāt. Tās emocijas bija jālaiž ārā.”

Sarunas laikā viņš atklāj, ka pēc otrā koncerta tādi emociju uzplūdi nebija. Tās bija emocijas, kas pēc divu gadu pandēmijas bija jāizlaiž laukā.

Vairāk skaties video:



















































































Dziedātājs Dons, īstajā vārdā Artūrs Šingirejs