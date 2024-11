Kārtējo reizi uzmanības centrā nonākusi Vladimira Putina veselība. Atkal tiek norādīts uz to, ka viņš “nespēj kontrolēt savu roku trīcēšanu,” vēsta portāls “Daily Star“.

Jaunākajā videoierakstā ar Putinu galvenajā lomā, redzams “amatierisks” roku griezums, kas liek apšaubīt viņa veselību. Speciālisti norāda, ka veikts nekvalitatīvs montāžas darbs ar tirāna rokām.

Kremļa publiskotajā video ir redzams Putins, kurš sēž aiz rakstāmgalda un sniedz oficiālu paziņojumu. Kamēr viņš runā, viņa galva un ķermenis kustas ar dabisku vieglumu – pat viņa augšdelmi nedaudz kustas. Tomēr, ja paskatās uz viņa apakšdelmiem un rokām, kas runas laikā atrodas uz rakstāmgalda, tās paliek nedabiski stīvas. Runa bija 8 minūšu gara, bet nevienā brīdī viņa rokas nepakustējās.

Filmu autors Patriks Holšers (Patrick Hölscher) sociālajos tīklos dalījies ar pietuvinātu kadru, kurā redzamas nedabiskās rokas no jaunākā Kremļa video. Tuvumā redzams, kā kustas Putina kaklasaite, kamēr viņš runā, bet rokas paliek nedabiski nekustīgas.

Turklāt režisors izceļ Putina labās rokas izplūšanu un izstiepšanos, kas, šķiet, ir patiešām neveiksmīga montāžas darba rezultāts un, iespējams, smagnējs fotošopa retušēšanas darbs.

Daloties ar savu rediģēto ieraksta versiju “X”, filmu autors rakstīja: “Putina veselība tagad ir oficiāli jāapšauba. Jaunākajā videoierakstā, ko publiskoja http://Kremlin.ru, skaidri redzams amatieru darbs, lai viņa rokas izskatītos stabilas. Viņi nav centušies to pārfilmēt vai kārtīgi salabot.”

Cilvēki “X” vietnē dalās viedokļos par to, ko nozīmē apšaubāmais montāžas darbs.

“Nav iespējams tik nekustīgi turēt rokas, kamēr ķermeņa augšdaļa kustas. Es vienkārši nespēju to izdarīt,” komentēja viens cilvēks, bet cits piebilda, ka “viņš izskatās arī noguris”.

Vēl kāds secināja, ka tas “izskatās pēc mākslīgā intelekta”, piebilstot: “Iespējams, viņš nespēj kontrolēt savas rokas, lai izvairītos no trīces.”

#Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly – it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk

— Patrick Hölscher (@allnewtomorrow) November 22, 2024