VIDEO. “Tas kļuva lielāks un lielāks…” Aļaskā novērota dīvaina debesu parādība, kas strauji kustējusies, griežoties lielā virpulī

Kāda reta debesu parādība virs Aļaskas ir izraisījusi lielu satraukumu sociālajos tīkos. Video kameras bija iemūžinājušas zilganu spirāli, kas strauji kustējusies debesīs vakara stundā. Bet kas aiz tās slēpjas? Viens no ekspertiem – kosmosa fiziķis – izskaidroja šo aculiecinieku redzēto mistēriju augstu debesīs, vēsta Vācijas medijs “N-tv.de“.

Pagājušās sestdienas, 15. aprīļa, agrā vakarā aculiecinieki bija novērojuši spilgti zilu spirāli ziemeļblāzmas vidū, kas pēc formas atgādināja galaktiku. Vai tas ir kāds vēstījums no citplanētiešiem? Varbūt portāls uz citu dimensiju?

Fotogrāfs Tods Salats (Todd Salat) ar savu fotokameru atradies tieši notikuma vietā, dzenoties pēc ziemeļblāzmas, lai to nofotogrāfētu, taču tad debesīs pamanījis zilganu virpuli virs savas galvas. “Tas kļuva lielāks un lielāks. Un man nebija ne jausmas, kas tas bija,” tā fotogrāfs stāstījis laikrakstam “Anchorage Daily News“. Šķita, ka virpulis ātri kustas. “Pēc aptuveni piecām minūtēm tas jau bija gandrīz virs mums.” Redzētais skats debesīs esot bijis visdīvainākais, ko viņš jebkad savā dzīvē bija redzējis.

Bet kas īsti bija šis zilais virpulis? Atbilde tomēr izrādās ir mazāk noslēpumaina, nekā pati parādība debesīs… “Tas ir degvielas pārpalikums, ko bija izlaidusi “SpaceX” raķete. Aptuveni trīs stundas pirms spirāles parādīšanās no Vandenberga kosmosa spēku bāzes (Vandenberg Space Force Base) Kalifornijā, ASV bija pacēlusies “SpaceX” raķete ar aptuveni 25 satelītiem uz tās klāja, vēstīja “N-tv.de”.

Reizēm var gadīties, ka raķetēm ir nepieciešams izliet degvielu, ziņu aģentūrai AP pastāstīja kosmosa fiziķis Dons Hemptons (Don Hampton), kurš ir Aļaskas Universitātes Fairbanksas Ģeofizikas institūta pētnieks, profesors. “Kad tas tiek darīts lielā augstumā, tad degviela pārvēršas ledū,” viņš paskaidroja. “Un, ja tas gadās saules gaismā, bet jūs atrodoties uz zemes tumsā, tad to var redzēt kā tādu lielu mākoni, un dažreiz tas virpuļo.”

Hemptons pats ir novērojis šādu parādību – fenomenu – trīs reizes, teica profesors, balstoties uz atskaites ziņojumu. Līdzīga spirāle jau šogad janvārī tika novērota virs Havaju salām Klusajā okeānā. Tā tika nofotografēta ar kameru Maunakea (Mauna Kea) kalna virsotnē Havaju salu arhepelāgā pie Japānas Nacionālās astronomiskās observatorijas “Subaru” teleskopa.

During a bright northern lights display, an all-sky camera at the University of Alaska’s Poker Flats Research Range caught a fuel dump from ⁦@SpaceX⁩ rocket which created the eerie blue spiral #spacex #spiral #alaska pic.twitter.com/gQOayZc9rE

— Dean Regas (@DeanRegas) April 16, 2023