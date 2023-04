VIDEO. NASA noliedz ziņas par tās satelīta nogāšanos Kijivā; iespējams, novērotais uzliesmojums bija meteorīts Ieteikt







Spožo uzliesmojumu trešdienas vakarā debesīs virs Kijivas, iespējams, izraisīja meteorīts, ceturtdien pieļāva Ukrainas kosmosa aģentūra, pēc tam kad amatpersonas bija noliegušas, ka to izraisījis satelīts vai Krievijas raķešu uzbrukums.

“Mēs nevaram precīzi identificēt, kas tas bija, bet mūsu pieņēmums ir, ka tas bija meteorīts,” sacīja Ukrainas nacionālās kosmosa aģentūras kontroles centra vadītāja vietnieks Ihors Kornijenko. Tomēr nav pietiekami daudz datu, lai precīzi noteiktu raksturu tam, kas izraisīja uzliesmojumu.

“Mūsu novērošanas iekārtas uzrāda, ka bija spēcīgs sprādziens. Mēs to ierakstījām un noteicām, kur tas notika,” viņš sacīja.

ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) noliedza Ukrainas amatpersonu sākotnējo versiju par NASA satelīta nogāšanos Kijivā.

Par to, ka NASA satelīts trešdienas vakarā nogāzies Kijivā, bija paziņojis Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko.

Arī Ukrainas gaisa spēki pieļāva iespēju, ka uzliesmojumu virs Kijivas var būt izraisījis meteorīts, un pauda pārliecību, ka to noteikti nav izraisījis Krievijas gaisa uzbrukums.

NASA apgalvoja, ka uzliesmojumu virs Kijivas neizraisīja šī satelīta nogāšanās.

“Satelīts vēl atradās orbītā, kad tika novērots uzliesmojums [debesīs virs Kijivas],” atzīmēja NASA Komunikāciju biroja pārstāvis Robs Margeta. Viņš piebilda, ka NASA un ASV Aizsardzības ministrija turpina sekot šim satelītam.

NASA šonedēļ bija paziņojusi, ka trešdien Zemes atmosfērā ieies 300 kilogramus smags satelīts, kura ekspluatācija ir izbeigta.

Kosmosa satelīts “RHESSI”, kas tika izmantots Saules uzliesmojumu novērošanai, 2002.gadā tika palaists zemā orbītā ap Zemi. Tā ekspluatācija tika izbeigta 2018.gadā.

Ukrainas sociālajos medijos naktī uz ceturtdienu tika izteikti dažādi pieņēmumi par šī uzliesmojuma cēloņiem, pat tādi, ka to izraisījuši citplanētieši.

Authorities in Kyiv said the flash in the sky was the result of a planned crash of a retired NASA satellite.However, the citizenry recorded something else 🫣😊 pic.twitter.com/uS6n60ezRa — Spriter (@Spriter99880) April 19, 2023

A NASA satellite just re-entered the atmosphere after a few years in space. It decided to come crashing down over Kyiv out of all places in the world. Many must have thought that something else was happening in that moment.

pic.twitter.com/avN4TYXzVQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 19, 2023

Something major just lit up the night skies over Kyiv. Waiting to hear what it was. So far people are guessing that it's either a meteorite, a NASA satellite, or just an old boring Russian missile shot down by the Ukrainian air defense. #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/MCQ96qijoy — Natalka (@NatalkaKyiv) April 19, 2023

There was a strange flash over Kyiv sky tonight, then an air raid alert went on. Kyiv military administration says that according to preliminary information, it was a NASA satellite falling on the ground. The alert was on to keep people safe from its pieces. NASA announced… pic.twitter.com/xhmFbUUT44 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 19, 2023