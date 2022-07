VIDEO. Alūksnē smagu avāriju Eiropas čempionātā ātrumlaivām piedzīvojis Nils Slakteris Ieteikt







Šajā nedēļas nogalē, no 15.līdz 17.jūlijam Eiropas labākie Formula 4 ātrumlaivu klases piloti pulcējās skaistajā Latvijas pilsētā Alūksnē. Latviju Eiropas čempionātā ātrumlaivās pārstāvēja trīs labākie šīs klases piloti – Nils Slakteris, Nikita Lijcs un Niklāvs Parolis.

Uz starta līnijas sacensībās startēja rekordliels ātrumlaivu pilotu skaits. 16 labākie sportisti cīnijās par Eiropas čempiona titulu.

Jau pirmajā sacensību dienā, kas bija sestdiena, sportisti startēja divos Eiropas čempionāta braucienos. Pēc kvalifikācijas braucienā iegūtajiem punktiem, sportisti nostājās uz starta līnijas. Mūsu Latvijas sportisti ieņēma šādas starta pozīcijas: Nikita Lijcs startēja no 4.pozīcijas, Nils Slakteris no 9.pozīcijas un Niklāvs Parolis no 15.pozīcijas. Brauciens notika bez starpgadījumiem un pirmajā sacensību braucienā līderpozīciju ieņēma Igaunijas pilots Stefans Ārands. Latvieši ieņēma šādas pozīcijas: Nikita Lijcs 3.vietu, Nils Slakteris 7.vietu un Niklāvs Parolis 12.vietu.

Eiropas čempionāta otrais brauciens notika pāris stundas vēlāk. Laikapstākļi visas dienas garumā bija neprognozējami, jo sauli ik pēc stundas nomainīja spēcīgs lietus un vējs. Mūsu sportisti lielajos viļņos cīnijās par labākajām pozīcijām un sagādāja skatītājiem Alūksnes ezerā brīnišķīgu šovu.

Otrajā Eiropas čempionāta F4 braucienā mūsu sportisti ieguva šādas pozīcijas: Nikita Lijcs ieguva 4. vietu, Nils Slakteris ieguva 11.vietu un Niklāvs Parolis 13. vietu.

Kopvērtējumā par diviem sacensību braucieniem, mūsu sportisti ierindojas šādās pozīcijās: Nikita Lijcs 4.pozīcijā, Nils Slakteris 9. pozīcijā un Niklāvs Parolis 12. pozīcijā.

Svētdiena, kas bija otrā sacensību diena, iesakās ar sauli, bet pavisam neilgi pirms Formula 4 starta, sauli nomainīja lietus. Sacensībās mūsu sportistiem izdevās uzlabot savu rezultātu un pēc pirmā brauciena Nikita Lijcs finišu sasniedza otrais, Nils Slakteris 9. un Niklāvs Parolis 14.

Noslēdzošais brauciens visiem mūsu sportistiem bija izšķirošais, jo katram sportistam bija sīva cīņa ar saviem konkurentiem, jo punktu skaits bija līdzīgs. Eiropas čempions Formulā 4 tiek noteikts ņemot vērā trīs labāko braucienu kopvērtējumu un tā, kā šajās sacensībās nebija izvirzījies viens konkrēts sacensību līderis, tad arī ceturtajā braucienā startēja visi ātrumlaivu piloti.

Tieši pirms starta atkal nomainijās laikapstākļi, radot spēcīgu lietu un vēju. Sportisti uzsāka sacesnības un nenobraucot 70% no sacensību laika notika pirmā avārija. Avārijā cieta ātrumlaivu pilots ar nr.69 Solvang Andre. Pilota veselībai netika nodarīti nopietni bojājumi un pēc avārijas tika dots atkārtots starts.

Sākoties sacensībām, neveicot pilnu pirmo apli, notika nopietna sadursme starp mūsu, Latvijas pilota vadīto Nila Slaktera nr.51 un soma Lehto Tino nr.25 ātrumlaivām. Somijas pilota vadītā ātrumlaiva veicot apdzīšanas manevru līkumā, ietriecās mūsu, Latvijas pilota ātrumlaivā. Tika pacelts sarkanais karogs un uz laiku sacensības tika pārtrauktas. Pēc profesionāli veiktajiem glābšanas darbiem Somijas pilots tika nogādāts neatliekamās palīdzības rokās, savukārt Nilam Slakterim tika nodarīti nelieli miesas bojājumi un viņš vēlējās aktīvi palīdzēt glābšanas darbos. Sadursmes laikā tika nopietni bojātas abu pilotu F4 ātrumlaivas, tāpēc viņi no sacensībām izstājās.

Pēc ilgākas pauzes tika dots atkārtots starts noslēdzošajam F4 braucienam, kas šoreiz notika bez starpgadījumiem un pirmais finišu sasniedza Igaunijas pilots S.Arands.

Kopvērtējumā, ņemot trīs labāko braucienu rezultātus, par Eiropas čempionu Formula 4 klasē kļuva igaunis Stefans Ārands, savukārt mūsu, Latvijas piloti ierindojās šādās pozīcijās: Nikita Lijcs 3.vietā, Nils Slakteris 11.vietā un Nikāvs Parolis 13.vietā.