Amerikāņu popmūziķe Keitija Perija un vēl piecas sievietes pirmdien devušās īsā lidojumā kosmosā ar kompānijas “Blue Origin” raķeti un sekmīgi atgriezušās uz Zemes.

Komandā bez Perijas bija arī “Blue Origin” īpašnieka miljardiera Džefa Bezosa līgava Lorēna Sančesa, raidorganizācijas CBS raidījumu vadītāja Geila Kinga, bijusī ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) raķešu zinātniece Aiša Bova, zinātniece Amanda Vina un filmu producente Kerianne Flinna.

Kosmosa kuģis “New Shepard”, kas startēja no ASV Teksasas štata, nogādāja viņas aptuveni 100 kilometrus virs Zemes. Lidojums ilga aptuveni desmit minūtes.

Perija svētdien sociālajā tīklā “Instagram” norādīja, ka 15 gadus sapņojusi par došanos kosmosā un beidzot šis sapnis piepildīsies. Viņa arī paziņoja, ka plāno dziedāt bezsvara stāvoklī.

Pēc atgriešanās uz Zemes Perija paziņoja, ka nodziedājusi kosmosā dziesmu “What a Wonderful World”.

Kosmosa tūristes uz Zemes sagaidīja pats Bezoss.

“Blue Origin” piedāvā neilgus lidojumus kosmosā kopš 2021.gada. Uzņēmums ir veiksmīgi īstenojis desmit šādas misijas ar 52 pasažieriem.

Oficiāli “Blue Origin” neatklāj šo lidojumu cenu, bet aplēsts, ka lidojums kosmosā vienai personai, visticamāk, izmaksā vairākus simtus tūkstošus dolāru.

Zinātnieki ir kritizējuši šādus lidojumus, sevišķi, ņemot vērā to ietekmi uz vidi, un uzsvēruši, ka lidojumus kosmosā nevajadzētu izmantot tūrismam.

"I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are…" — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh

