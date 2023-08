VIDEO. Amerikāņu repere Cardi B koncerta laikā met skatītājam ar mikrofonu, jo viņš apšļāca mākslinieci ar dzērienu Ieteikt







Sociālajos tīklos publicēti video, kur redzama saniknota amerikāņu repere Cardi B, kas met ar mikrofonu kādam no viņas koncerta apmeklētājiem. Iemesls mākslinieces pēkšņajam dusmu izvirdumam bijis tas, ka skatītājs viņu apšļācis ar dzērienu, ziņo CNN.

Incidents noticis aizvadītajā nedēļas nogalē, kad Cardi B uzstājās Drai pludmales klubā Lasvegasā, ASV.

Aculiecinieku publicētajos video redzams, kā repere tiek apšļakstīta ar dzērienu, izpildot savu 2018. gada hitu “Bodak Yellow”. Cardi B ātri reaģēja uz notiekošo, metot savu mikrofonu klausītāju vidū. Pēc tam uz skatuves un pie skatītājiem parādās vairāki apsargi.

Taču sociālajos tīklos virumo arī kāds cits video no koncerta, kur Cardi B un viņas dīdžejs karstuma dēļ lūdz pūli viņus “apšļakstīt” ar ūdeni. Nav skaidrs, vai tas notika pirms vai pēc incidenta ar mikrofonu.

Pirmdien policija izplatījusi paziņojumu, ka kāds no koncerta apmeklētājiem iesniedzis sūdzību Lasvegasas Metropoles policijas pārvaldē (LVMPD) par to, ka viņš tika sasists ar no skatuves nomestu priekšmetu.

Policija savā paziņojumā neminēja reperes Cardi B vārdu, taču ziņojumā par incidentu norādītā adrese sakrīt ar vietu, kur viņa uzstājās aizvadītajā nedēļas nogalē.