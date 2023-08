Laima Randezvous Jūrmala 2023 pēdējā diena

FOTO. Mūzikas zvaigznes, pārpildīta zāle un emocionāli piesātināta atmosfēra – noslēdzies Laimas Vaikules rīkotais festivāls Jūrmalā Ieteikt







Kā saka pasākuma rīkotāji, Laima Rendezvous Jūrmala bija festivāls, kas aizrāva elpu. Mūzikas maratons, kas noslēdzās vakar, bija ne tikai veiksmīgs, tas bija īsts mākslas triumfs, kas apliecināja tā kā viena no Latvijas ievērojamākajiem kultūras notikumiem reputāciju.

Zāle bija piepildīta līdz pēdējam. Cilvēki pulcējās no visas Latvijas un ārzemēm, lai baudītu mākslinieku uzstāšanos no dažādām pasaules valstīm uz vienas skatuves. Pasākuma viesu vidū bija arī Laimas Vaikules uzaicinātie ukraiņu karavīri, kuri šobrīd atkopjas rehabilitācijas centrā VAIVARI. Festivāla mūza katram no viņiem pasniedza ar roku rakstītu kartīti ar novēlējumu.

Koncertā piedalījās pasaules līmeņa zvaigznes, tostarp 2017. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētājs no Portugāles Salvadors Sobrals, festivāla mūza Laima Vaikule, burvīgā Vera Brežņeva, autoritatīvais Andrejs Makarevičs, neatkārtojamā Nino Katamadze, operas dīva Inese Galante un daudzi citi.

Skatītāji ne tikai klausījās, bet arī aktīvi piedalījās koncertā, kopā ar izpildītājiem dziedot savas iemīļotās dziesmas. Šāds entuziasms un saliedētības atmosfēra padarīja pasākumu īpaši krāsainu.

Atgādinām, ka šogad Laima Rendezvous Jūrmala bija veltīts Ukrainas atbalstam. Portālā ziedot.lv tika atvērts labdarības numurs, un festivāla 4 dienu laikā tika savākti 3629 eiro. Numurs ir atvērts, un jums joprojām ir iespēja sūtīt savu atbalstu kara skartajiem bērniem. Savāktie līdzekļi palīdzēs nogādāt 20 bērnus no Ukrainas uz Latviju atpūtas nometnē.

Festivāls pateicas partneriem un sponsoriem – Jūrmalas Valstspilsētas domei, ģenerālajam auto partnerim LEXUS Airport Riga, Venden, Eveko, Una style, radio Skonto, radio SWH, relax FM, L’officiel, Titanium, Rīgas viļņi, kā arī galvenajam mediju partnerim portālam Tvnet par atbalstu un līdzdalību festivāla tapšanā. Viņu palīdzība padarīja šo pasākumu iespējamu.

Sirsnīgi apsveicam visus dalībniekus, kā arī pateicamies māksliniekiem un skatītājiem. Kopā esam radījuši neaizmirstamus mirkļus, kas paliks atmiņā uz ilgu laiku.