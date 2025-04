VIDEO. “Apbrīnojams cilvēks, kurš mīlēja dzīvi…” Atklāts iemesls, kāpēc 14 gadus vecs skolnieks piekāva senioru, kurš no gūtajām traumām nomira Ieteikt







15 gadus vecs zēns, kas tika notiesāts par seniora slepkavību, savu mežonīgo uzbrukumu attaisnoja ar iemeslu, ka viņu tolaik pameta draudzene.

Jaunietis, kurš tobrīd bija 14 gadus vecs, kad viņš parkā, dažu metru attālumā no upura mājas ārdurvīm, uzbruka 80 gadus vecajam Bhimam Kohli, tika arestēts nākamajā dienā pēc notikušā. Policija viņu atrada slēpjamies krūmos, ziņo “Daily Mail”.

Balaklavā tērptā zēna nežēlīgais uzbrukums Kohli kungam bija kulminācija viņa pārtapšanā no futbolu mīloša skolnieka par ļaunu bandītu.

Zēnu uzaudzināja viņa māte-bezdarbniece pašvaldības piešķirtā mājoklī, kur kaimiņi sūdzējās, ka gaisā regulāri virmo marihuānas smaka.

Kamēr viena kaimiņiene stāstīja par savu šoku, redzot zēna nonākšanu noziedzībā, piebilstot, ka pirms aresta viņa pat nebija dzirdējusi jaunieti lamājamies, citas runāja par “rupju” audzināšanu vientuļas mātes ģimenē.

Jaunietis rasistiski apvainoja un sita Kohli kungam pa seju ar sandali, pēc tam viņu spārdīja un atstāja guļam sāpju agonijā. To visu ar mobilo tālruni nofilmēja līdzās stāvoša 12 gadus veca meitene, kura stājās tiesas priekšā kopā ar viņu.

Kad zēnam tika izvirzītas apsūdzības slepkavībā un nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma, viņš uzrakstīja vēstuli sociālajam darbiniekam, kurā nožēloja to, ko bija nodarījis 80 gadus vecajam vīrietim.

Tajā viņš rakstīja: “Mana bijušā no manis izšķīrās, un es ar to cīnījos, tāpēc man vienkārši vajadzēja atbrīvoties no dusmām utt.”.

“Esmu tik nervozs, nobijies un uztraucies. Es pieņemu, ka es to izdarīju, un man būs jāizcieš sods. Es vienkārši baidos par to, cik ilgs laiks man būs jācieš,” viņš turpināja.

Šonedēļ zēns tika attaisnots par slepkavību, bet notiesāts par nogalināšanu bez iepriekšēja nodoma.

Meitene, kurai tagad ir 13 gadi, tika notiesāta arī par slepkavību bez iepriekšēja nodoma pēc tam, kad prokurori paziņoja, ka viņa “veicināja” iespējamo nāvējošo uzbrukumu.

Spriedums abiem jauniešiem tiks pasludināts 19. un 20. maijā.

Pēc tiesas sprieduma paziņošanas Bhima Kohli meita Sjūzena Kohli ģimenes vārdā publicēja šādu paziņojumu:

“Mans tētis Bhims Kohli tika nežēlīgi un cietsirdīgi mums atņemts, kad viņš pastaigājās ar mūsu suni Rokiju parkā netālu no mūsu mājām. Tētim bija 80 gadu. Viņš bija uzticīgs dzīvesbiedrs manai mātei 55 gadus. Viņš bija mīlošs tētis, vectēvs, brālis, onkulis, pensionēts uzņēmējs un tuvs draugs daudziem, tostarp cilvēkiem, kas dzīvoja mūsu vietējā kopienā.

Viņš bija apbrīnojams cilvēks, kurš mīlēja dzīvi. Viņš nekad neuztvēra sevi nopietni, ar viņu bija jautri un viņš bija ļoti pļāpīgs. Neskatoties uz savu vecumu un trauslo izskatu, viņš bija vesels un ļoti aktīvs. Viņam bija trīs dārza gabali, kuros viņš audzēja daudz augļu un dārzeņu un dalījās ar tiem ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem. Viņš bija cilvēks, kas saveda kopā mūsu ģimeni, un mums viņa pietrūkst katru dienu.

Mūsu māja bez viņa šķiet tik tukša un nekad vairs nebūs tāda pati. Rajons, ko esam mīlējuši tik daudzus gadus un saukuši par “mājām”, tagad šķiet tik savāds, un mēs nekad nejutīsimies droši. Tas, ka esam tikai minūtes gājiena attālumā no notikuma vietas, ir kaut kas tāds, no kā nevaram atrauties, un tas ir pastāvīgs atgādinājums. Katru reizi, kad mana mamma atver ārdurvis, viņa domā par to, kas notika ar viņas vīru.”