Vai tiešām klientam vienmēr taisnība? "Viņš pirmais sāka sist pa galvu publiskā iestādē, bet televīzijā vainoja visus citus"







Augusta sākumā raidījums “Degpunktā” vēstīja par kādu incidentu, kas notika būvmateriālu veikalā “Ksenukai”. Toreiz arī LA.LV rakstīja par šo konfliktu starp veikala klientu Rolandu un darbinieku, kas pārauga kautiņā.

Atgādinot konflikta detaļas, toreiz raidījumam potenciālais pircējs stāstīja, ka santehnikas nodaļas darbinieks nav vēlējies sagādāt noskatīto saimniecības preci, atrunājoties, ka tā nav pieejama, lai gan sistēmā bija rādīts, ka ir pieejami pieci gabali. Konflikts saasinājās un spriedze pārauga abpusējos mutvārdu aizskārumos, kas beidzās ar fizisku kautiņu.

Toreiz “Degpunktā” raidījumā tika atspoguļota tikai veikala klienta versija par notikušo, nepavaicājot pārdevēja jeb otras puses viedokli. Šī iemesla dēļ ar LA.LV sazinājās konfliktā iesaistītais “Ksenukai” darbinieks, kurš vēlējās pastāstīt par notikušo no sava skatupunta.

Lūk, viņa stāsts!

“Šī intervija (red. “Degpunktā” raidījuma sižets) tika uztaisīta tā, lai klients izskatītos labāks, nekā viņš bija realitātē. Situācija sākās ar to, ka es darīju citus pienākumus ārpus šiem diviem klientiem (viņi bija divi, šis vīrietis un viņa partneris). Es viņus pamanīju, bet viņi bija uzreiz neapmierināti ar mani, ka es nepienācu pie viņiem ātrāk, lai gan es biju aizņemts ar citiem pienākumiem. Agresija no viņu puses bija jau no pirmās sekundes.”

Kā apgalvo pārdevējs, viņš esot pircējiem norādījis, ka viņi ir nikni uz nepareizo pārdevēju, jo viņš nestrādā nodaļā, kurā pārdod maisītājus. “Agresīvā tonī viņi atbildēja, ka viņiem ir vienalga, lai es paskatos noliktavā. Viņiem bija pilnīgi vienalga, kāds ir process mūsu veikalā. Neapmierinātības dēļ, ka nedaru to, ko viņi man saka, viņi sāka komunikācijā izmantot vārdu “bļ*ģ”, un agresija tikai auga mūsu starpā.”

Neapmierinātie un, pārdevēja vārdiem runājot, agresīvi noskaņotie klienti esot likuši izsaukt veikala menedžeri. “Es atbildēju, ka viņi var doties uz info centru, kur var dabūt menedžeri. Viņi teica: “Nē, mēs nekur neiesim, sauc menedžeri,” nikni staigādami šurpu turpu.

Konflikts turpinājās, tā laikā viņi apvainojās un sāka strauji, ar agresiju iet man virsū. Vīrieša partneris paņēma rokās šautenes izskata priekšmetu un draudēja, ka mani nošaus. Viņi turpināja strauji iet man virsū, kamēr es atmuguriski gāju prom no viņiem un taisīju pašaizsardzības atgrūdienus ar vienu roku, nevis ar divām un ar visu spēku, kā klients teica intervijā. Tad šī vīrieša partneris mani pagrūda ar visu spēku, ar abām rokām, pēc kā uzreiz sāka man sist pa galvu ar kulakiem. Es nokritu atmuguriski, gūstot miesas bojājumus. Es piecēlos, ieraudzīju šo vīrieti un, aizstāvot sevi, atbildēju viņa uzbrukumam. Mani nogrūda uz zemes kāda cita persona, un situācija bija beigusies.”

Taču tas neesot bijis viss. Kā atklāja pārdevējs, veikala klienta, kurš runāja ar raidījumu “Degpunktā”, partneris esot sācis draudēt pārdevējam.

“Teica, ka man ir “pi**ets” un draudēja, ka man vairs nebūs droši staigāt pa ielām, ka jebkurš gejs Latvijā var mani piekaut. Es nevienu reizi neteicu tādus vārdus kā “pid*ras”, viņi to vārdu lietoja paši. Es vispār tādus vārdus nelietoju, jo es neizmantoju krievu vārdus savā vārdu krājumā.

Vīrieša partneris mani nosauca arī par “princesi”, bet es neuzbruku viņiem fiziski tā, kā viņi man uzbruka, to arī ir jāņem vērā. Konflikta laikā viņi pateica aizvainojošākas lietas, nekā es, bet, vai tas nozīmē, ka es iešu tagad ar viņiem kauties? Protams, ka nē! Es personīgi esmu pilnīgi pret vardarbību. Es nereaģēju uz aizvainojumiem, kamēr viņi fiziski man uzbruka, grūžot ar visu spēku un sitot ar visu spēku pa galvu.”

Toreiz sižetā klients stāstīja, ka pārdevējs viņa un partnera virzienā teicis nepatīkamus izteikumus saistībā ar Krieviju. Veikala pārdevējs norāda: “Es pieminēju Krieviju tikai pēc uzbrukuma, jo teicu, ka viņi tā kā Krievijas valsts, risina lietas, nevis ar vārdiem, bet ar fizisku varu.

Visa konflikta laikā viņi nepateica ne vienu pašu vārdu latviski. Man radās iespaids un biju pilnīgi pārliecināts, ka viņi vispār nesaprot latviešu valodu.”

Pārdevējs joprojām ir šokēts par notikušo: “Viņš pirmais sāka vairākas reizes sist pa galvu publiskā iestādē, bet televīzijā vainoja visus citus.”

