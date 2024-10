VIDEO. Asa sižeta filmu cienīga pakaļdzīšanās Liepājā – vīrietis, bēgot no policijas, pamanās veikt 22 likumpārkāpumus Ieteikt







Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas pašvaldības policijas amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām aizturēja vīrieti, kurš bija sēdies pie stūres, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un bēga no policijas, veicot vairākus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts 21 administratīvo pārkāpumu process un viens kriminālprocess, kā arī pret nepilngadīgām pasažierēm uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par atrašanos alkohola reibumā.

27.oktobrī ap pulksten 01.00 Liepājas pašvaldības policijā saņemta informācija no kāda iedzīvotāja, ka Liepājā, Lībiešu ielā pārvietojas transportlīdzeklis “Volvo”, kura vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Liepājas pašvaldības policijas amatpersonas automašīnu “Volvo” pamanīja Liepājā, Lībiešu ielā un, ieslēdzot policijas operatīvā transportlīdzekļa speciālos skaņas un gaismas signālus, amatpersonas pa skaļruni deva rīkojumu transportlīdzekļa vadītājam apturēt transportlīdzekli, bet vadītājs šo rīkojumu un atkārtotus, vairākkārtējus rīkojumus ignorēja, un uzsāka bēgšanu.

Lai apturētu bēgošo transportlīdzekli, Pašvaldības policijas amatpersonām pievienojās papildspēki no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes. Turpinot bēgšanu, automašīnas “Volvo” vadītājs pārkāpa vairākus ceļu satiksmes noteikumus – pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, neievēroja ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” jeb “STOP” prasības, vadīja automašīnu pa pretējo braukšanas joslu, neievēroja luksofora aizliedzošā signāla prasības un izraisīja sadursmi ar diviem transportlīdzekļiem.

Transportlīdzekļa “Volvo” vadītājs Liepājā, Ķieģeļu ielā iebrauca strupceļā, kur bija spiests transportlīdzekli apturēt. Valsts policijas amatpersonas sadarbībā ar Liepājas pašvaldības policijas amatpersonām veica automašīnas “Volvo” vadītāja aizturēšanu.

Konstatēts, ka transportlīdzekli vadīja vīrietis, būdams alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēts, ka viņš atradies 1,93 promiļu reibumā.

Tāpat vīrietis automašīnā neatradās viens pats, tādējādi pakļaujot briesmām ne vien sevi un apkārtējos ceļu satiksmes dalībniekus, bet arī automašīnā esošās jaunietes. Abas automašīnas salonā esošās nepilngadīgās pasažieres atradušās alkohola reibumā. Pret abām jaunietēm uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis bērns.

Savukārt pret transportlīdzekļa vadītāju uzsākts 21 administratīvo pārkāpumu process par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par bēgšanu, drošības jostas nelietošanu, par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, par ceļa zīmes “STOP” neievērošanu, par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, par pagrieziena rādītāja nelietošanu un citiem pārkāpumiem.

Tāpat automašīnas “Volvo” vadītājs, bēgot, uzbrauca diviem transportlīdzekļiem “Volvo” un “Peugeot”, tos bojājot, par ko uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Savukārt kriminālprocess uzsākts par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un bez tiesībām. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Vīrietim administratīvo pārkāpumu lietās ir piemērots naudas sods vairāk nekā 2800 eiro apmērā.

Aicinām ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā! Arī līdzcilvēkiem ir liela ietekme, lai atturētu no sēšanās pie stūres reibuma stāvoklī. Tādēļ aicinām ikvienu rūpēties par apkārt esošajiem cilvēkiem – ja neizdodas atturēt kādu no braukšanas reibuma stāvoklī, aicinām par to ziņot policijai, zvanot 110.