VIDEO. Atbild deputāti: Kā vērtējat NBS paziņojumu, ka Krievijai nepietiek militārās jaudas un resursu, lai veiktu uzbrukumu pret NATO?







Šonedēļ sabiedrībā plaši apspriests Nacionālo bruņoto spēku (NBS) paziņojums saistībā ar Krievijas agresiju pret NATO. TV24 devās uz Saeimu, lai noskaidrotu, kāds ir deputātu viedoklis šajā jautājumā – kā vērtējat NBS paziņojumu, ka Krievijai nepietiek militārās jaudas un resursu, lai veiktu uzbrukumu pret NATO?

14. Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs): “Pozitīvi. Tas ir pareizs novērtējums. Es to esmu teicis jau vairāk nekā gadu, varbūt vairāk nekā pusotru gadu. Vienīgā piebilde šeit – pagaidām. Šajā brīdī nekādu militāru draudu Latvijai nav, bet diemžēl situācija nākotnē var mainīties. Bet tas notiks tikai tad, kad tiks izbeigts konflikts Ukrainā.”

Deputāts Edmunds Jurēvics (Jaunā Vienotība): “Es gribu teikt, ka mūsu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem es uzticos. Mums ir profesionāli militāristi. Bet tas, kas ir būtiski, ko arī NBS teica, ka, lai arī šobrīd mums nav tiešu draudu no Krievijas, bet mums ir jāturpina stiprināt mūsu aizsardzības spējas, tādēļ arī šī valdība ir iedevusi papildus līdzekļus un arvien vairāk ieguldīs aizsardzībā.”

Deputāte Skaidrīte Ābrama (Progresīvie): “Es vērtēju ļoti pozitīvi. Es uzskatu, ka tas bija jādara, jo šobrīd, manuprāt, visi profesionāļi un neprofesionāļi sāk vērtēt kara iespējamību utt. Jāsaprot, ka cilvēkos ar to sējam paniku, radām satraukumu, kas absolūti nav vajadzīgs. Un tāpēc, manuprāt, šis profesionāļu paziņojums, izsverot un argumentējot, ka šobrīd tas nav iespējams – beidziet satraukties, beidziet celt paniku, domājiet par civilo aizsardzību, labāk domājiet, kā sagatavot sevi tam visam. Ir īsti laikā un vietā.”

Deputāts Aleksandrs Kiršteins (frakcijām nepiederošs): “Pareizs paziņojums, jo visa lielākā daļa konvencionālo spēku pašreiz ir sakoncentrēta Ukrainā. Lai viņi varētu uzbrukt kādai no NATO valstīm, viņiem jārēķinās ar to gaisa telpu, kas ir NATO rīcībā, kas nav Ukrainas rīcībā, un tie vairs nebūs nekādi joki. Es domāju, ka Krievijas pavēlniecība to ļoti labi zina.”