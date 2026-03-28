VIDEO. Atvara izpilda, iespējams, populārāko Eirovīzijas uzvarētājdziesmu ar tās leģendāro izpildītāju 3
Jau pavisam drīz pavasarī gaidāma šī gada Eirovīzija. Kā zināms “Supernovas” atlases finālā mēs izvēlējāmies kā Latvijas pārstāvi Atvaru ar dziesmu “Ēnā”.
Šobrīd notiek aktīvs gatavošanās darbs lielajiem mūzikas svētkiem un tas paredz arī publicitātes pasākumus, ceļojumus, tūres, mediju tikšanās un arī saviesīgus pasākumus, kur potenciālie Eirovīzijas dalībnieki tiekas ar jau leģendāriem uzvarētājiem.
Viena no slavenākajām dziesmām, ko zina teju katrs planētas iedzīvotājs, ir Brāļu Olsenu “Fly on the wings of love”.
Viņi uzvarēja Eirovīzijā 2000. gadā. Togad Latvija ieguva 3. vietu, mūs pārstāvēja “Brainstorm” ar dziesmu “My Star”, kas kļuva par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem Latvijas startiem Eirovīzijā.
Eirovīzijas dziesmu konkurss 2026 norisināsies 2026. gada maijā Austrijā, Vīnē, pulcējot mūzikas cienītājus no visas Eiropas un ārpus tās. Konkursa pusfināli paredzēti 12. un 14. maijā, savukārt lielais fināls, kurā tiks noskaidrots uzvarētājs, notiks 16. maijā.