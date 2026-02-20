“Ja viņi visi to izdarīs, tad ar Atvaru viss būs kārtībā!” Reiniks pasaka, kas mums palīdzēs lielajā Eirovīzijā 0
14. februārī tiešraidē par Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” uzvarētāju kļuva Atvara, iegūstot pirmo vietu gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā, un jau 14. maijā ar dziesmu “Ēnā” pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.
Ilggadējais Supernovas vadītājs, kā arī Eirovīzijas komentētājs vairākus gadus Lauris Reiniks publiski izteicies, kas noteikti palīdzētu Latvijas pārstāvei uz lielās skatuves Vīnē.
Jau ziņots, ka konkursa “Supernova” fināla rezultātus noteica skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā:
1. Atvara – 1. vieta skatītāju balsojumā, 1. vieta žūrijas vērtējumā.
2. “Kautkaili” – 2. vieta skatītāju balsojumā, 2. vieta žūrijas vērtējumā.
3. Emilija – 3. vieta skatītāju balsojumā, 3. vieta žūrijas vērtējumā.
4. Robert Ox – 4. vieta skatītāju balsojumā, 4. vieta žūrijas vērtējumā.
5. Miks Galvanovskis – 5. vieta skatītāju balsojumā, 7. vieta žūrijas vērtējumā.
6. TIKASHA SAKAMA – 7. vieta skatītāju balsojumā, 5. vieta žūrijas vērtējumā.
7. “ELPO” – 8. vieta skatītāju balsojumā, 6. vieta žūrijas vērtējumā.
8. “De Mantra” – 6. vieta skatītāju balsojumā, 10. vieta žūrijas vērtējumā.
9. LEGZDINA – 9. vieta skatītāju balsojumā, 9. vieta žūrijas vērtējumā.
10. Krisy – 10. vieta skatītāju balsojumā, 8. vieta žūrijas vērtējumā.
Izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” uzvarētājas dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls – 16. maijā.