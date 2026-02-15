Supernova fināls 2026

9:44, 15. februāris 2026
Vakar, 14. februārī, fināla tiešraidē noskaidrots, ka Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursā “Supernova” uzvarēja Atvara, kura jau 14. maijā ar dziesmu “Ēnā” pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.

Konkursa “Supernova” finālā aiz Atvaras ierindojās “Kautkaili”, bet 3. – Emilija, 4. – Robert Ox, 5. – Miks Galvanovskis, 6. – TIKASHA SAKAMA, 7. – “ELPO”, 8. – “De Mantra”, 9. – LEGZDINA un 10. – Krisy.

Atvara ir dziedātāja, kura ir ieguvusi atpazīstamību platformā “TikTok” ar debijas singlu “Pie manis tveries”, kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā “Nelūgtie viesi”. Dziedātāja sadarbojusies ar Intaru Busuli dziesmā “Vai drīkst kāpt dziļāk”. Viņas jaunākais singls “Dzīve mūs mētā” turpina nostiprināt Atvaras atpazīstamību. 2025. gada vasarā māksliniece aizvadījusi deviņus izpārdotus solo koncertus ar stāvošām ovācijām. Atvara sevi apliecinājusi arī televīzijā, kur viņa bija līdzvadītāja pirmajā mūzikas apbalvojumā “GAMMA”.

Kā jau allaž, paralēli televizora ekrāniem un klātienes pasākumam, “ballīte” notiek arī sociālajos tīklos, kur ļaudis steidz izteikt savus komentārus. Protams, lasāmi gan sajūsmas saucieni, gan vilšanās par šī gada izvēli. Ieskatāmies dažos!

