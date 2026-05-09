FOTO. 9. maijā sarkanbaltsarkanie karogi pa visu Rīgu – patriotiskā gaisotnē noslēdzies karogu brauciens 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:04, 9. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien Rīgā notika Nacionālā apvienības rīkotais karogu brauciens “Par latvisku Latviju!”, kas gadu gaitā kļuvis par vienu no redzamākajām maija patriotiskajām tradīcijām visā Latvijā. Pasākumā Rīgā piedalījās vairāki desmiti automašīnas, motocikli un citi transportlīdzekļi, kuri bija rotāti ar Latvijas karogiem un simboliem.

Karogu brauciens 2026.

PVD publisko satraucošu informāciju par veikalos nonākušiem produktiem: atklāta salmonella un parazīti
Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
Lasīt citas ziņas

Karogu braucienā arī piedalījās Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ar sievu Mariju Luīzi, Saeimas deputāts Jānis Dombrava ar sievu Anniju Evitu un bērniem, kā arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ģirts Lapiņš.

Karogu brauciens sākās Zaķusalas krastmalā un noslēdzās pie kultūras centra “Berģi” ar nelielu svinīgu pasākumu un dziesmām visiem sanākušajiem patriotiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ko dara studenti Latvijā?” Latviete pēc studiju cenu salīdzinājuma ar Šveici saprot vecāku stresu
“Putins saprata, ka viss nenotiek pēc plāna.” Eksperts atklāj, kāpēc Kremlis pēkšņi runā par mieru
Kokteilis
Mīļi vārdi, ziedi un kopā būšana. Ieskaties, kā pašmāju slavenības atzīmē Mātes dienu

Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzsver šādu iniciatīvu nozīmi sabiedrības saliedēšanā. “Latvijas karogs latviešiem nav tikai simbols – tas ir mūsu identitātes, vēstures un brīvības pamats. Šādos brīžos mēs ne tikai svinam, bet arī atgādinām paši sev un citiem, kas mēs esam kā nācija,” norāda vicemērs.

Savukārts Saeimas deputāts Jānis Dombrava savos sociālajos tīklos raksta: “Sarkanbaltsarkanais karogs Latvijas ielās nav bijis pašsaprotams. Karogu brauciens ir bijusi viena no tradīcijām, kur tiek lepni pacelts mūsu karogs un izvests caur pilsētām un ielām, kur ikdienā mūsu simboli un latviskums nav pašsaprotams. Iekrāsosim Latviju sarkanbaltsarkanu.”

Svētdien, 10.maijā karogu braucieni notiks Tukumā, Ventspilī, Jelgavā, Liepājā, Talsos, savukārt 23.maijā Daugavpilī un Augšdaugavas novadā un 24.maijā Saldū.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens – lūk, kas jāņem vērā dalībniekiem
VIDEO. “Kā darvas karote medus mucā!” Madonā karogu brauciena dalībnieki izcēlušies ar bīstamiem satiksmes pārkāpumiem
VIDEO. Rīgas centrā fiksēts vīrietis, kurš zibenīgi uzrāpjas mastā un norauj Ukrainas karogu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.