FOTO. 9. maijā sarkanbaltsarkanie karogi pa visu Rīgu – patriotiskā gaisotnē noslēdzies karogu brauciens
Šodien Rīgā notika Nacionālā apvienības rīkotais karogu brauciens “Par latvisku Latviju!”, kas gadu gaitā kļuvis par vienu no redzamākajām maija patriotiskajām tradīcijām visā Latvijā. Pasākumā Rīgā piedalījās vairāki desmiti automašīnas, motocikli un citi transportlīdzekļi, kuri bija rotāti ar Latvijas karogiem un simboliem.
Karogu braucienā arī piedalījās Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ar sievu Mariju Luīzi, Saeimas deputāts Jānis Dombrava ar sievu Anniju Evitu un bērniem, kā arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ģirts Lapiņš.
Karogu brauciens sākās Zaķusalas krastmalā un noslēdzās pie kultūras centra “Berģi” ar nelielu svinīgu pasākumu un dziesmām visiem sanākušajiem patriotiem.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzsver šādu iniciatīvu nozīmi sabiedrības saliedēšanā. “Latvijas karogs latviešiem nav tikai simbols – tas ir mūsu identitātes, vēstures un brīvības pamats. Šādos brīžos mēs ne tikai svinam, bet arī atgādinām paši sev un citiem, kas mēs esam kā nācija,” norāda vicemērs.
Savukārts Saeimas deputāts Jānis Dombrava savos sociālajos tīklos raksta: “Sarkanbaltsarkanais karogs Latvijas ielās nav bijis pašsaprotams. Karogu brauciens ir bijusi viena no tradīcijām, kur tiek lepni pacelts mūsu karogs un izvests caur pilsētām un ielām, kur ikdienā mūsu simboli un latviskums nav pašsaprotams. Iekrāsosim Latviju sarkanbaltsarkanu.”
Svētdien, 10.maijā karogu braucieni notiks Tukumā, Ventspilī, Jelgavā, Liepājā, Talsos, savukārt 23.maijā Daugavpilī un Augšdaugavas novadā un 24.maijā Saldū.