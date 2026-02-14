Supernova fināls 2026

23:55, 14. februāris 2026
Atvara uzvar Latvijas Sabiedriskā medija konkursā “Supernova” un pārstāvēs Latviju Eirovīzijā

Šovakar, 14. februārī, fināla tiešraidē noskaidrots, ka Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursā “Supernova” uzvarēja Atvara, kura jau 14. maijā ar dziesmu “Ēnā” pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.

Konkursa “Supernova” finālā aiz Atvaras ierindojās “Kautkaili”, bet 3. – Emilija, 4. – Robert Ox, 5. – Miks Galvanovskis, 6. – TIKASHA SAKAMA, 7. – “ELPO”, 8. – “De Mantra”, 9. – LEGZDINA un 10. – Krisy.

Atvara ir dziedātāja, kura ir ieguvusi atpazīstamību platformā “TikTok” ar debijas singlu “Pie manis tveries”, kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā “Nelūgtie viesi”. Dziedātāja sadarbojusies ar Intaru Busuli dziesmā “Vai drīkst kāpt dziļāk”. Viņas jaunākais singls “Dzīve mūs mētā” turpina nostiprināt Atvaras atpazīstamību. 2025. gada vasarā māksliniece aizvadījusi deviņus izpārdotus solo koncertus ar stāvošām ovācijām. Atvara sevi apliecinājusi arī televīzijā, kur viņa bija līdzvadītāja pirmajā mūzikas apbalvojumā “GAMMA”.

Konkursa “Supernova” uzvartāju noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un Sabiedriskā medija pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.

Izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” uzvarētāja dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls – 16. maijā.

“Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. “Supernova” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus “Eirodziesma” (2000–2012) un “Dziesma” (2013–2014).

