VIDEO. Bailēs no zemestrīcēm, Turcija ķeras pie 1500 gadu senā brīnuma – Svētās Sofijas katedrāles







Turcijas varenā Hagia Sophia (Svētās Sofijas katedrāle), gandrīz 1500 gadus vecais arhitektūras brīnums, gatavojas vienam no vērienīgākajiem atjaunošanas projektiem savā ilgajā vēsturē. 2025. gada 14. aprīlī eksperti paziņoja, ka tiks uzsākta darbs pie šī ikoniskā kupola nostiprināšanas un restaurācijas, lai pasargātu to no zemestrīcēm, kas apdraud Stambulu – pilsētu, kas atrodas uz vairāku tektonisko lūzumu krustpunkta, raksta aģentūra Reuters.

Šis projekts ne tikai saglabās vēsturisko pieminekli, bet arī atklās jaunas lappuses Hagia Sophia noslēpumainajā stāstā, kas apvieno kristietības, islāma un laicīgās Turcijas mantojumu.

Hagia Sophia, kas celta 537. gadā Bizantijas imperatora Justiniāna I vadībā, gandrīz 900 gadus bija pasaulē lielākā katedrāle. Tās zelta mozaīkas un milzīgais kupols simbolizēja Bizantijas arhitektūras un inženierzinātņu virsotni.

Pēc Osmaņu sultāna Mehmeda II iekarošanas 1453. gadā tā kļuva par vienu no islāma pasaules nozīmīgākajām mošejām, kurai pievienoja minaretus un islāma elementus. 1935. gadā Turcijas Republika to pārveidoja par muzeju, bet 2020. gadā prezidents Tajips Erdogans atjaunoja tās mošejas statusu, izraisot gan vietējas, gan starptautiskas diskusijas.

Šodien Hagia Sophia, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, ir viena no Stambulas populārākajām apskates vietām, kas piesaista gan pielūdzējus, gan tūristus.

