Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas, lai jaundzimušie tiktu ietīti Krievijas karogos, kas būtu kā “patriotiskas dāvanas” no valsts. Katram jaundzimušajam bērnam tāpat būtu jāizsniedz patriotiskas dāvanas – baltā, zilā un sarkanā Krievijas trikolā, sacīja fanātiskā prokara deputāte Tatjana Butskaja.

Krievijas parlamenta Ģimenes aizsardzības, tēva, mātes un bērnības komitejas priekšsēdētāja vietniece Butskaja skaidroja, ka jaundzimušajiem visā valstī dāvanas jāsaņem no nākamā gada. Viņa teica: “Tas ir tad, kad tu esi patriots no dzimšanas. Tas ir tad, kad tev ir trīs krāsa, ģerbonis, tavas pirmās drēbes, uz kurām rakstīts, ka tu esi dzimis Krievijā, ka esi Krievijai vajadzīgs, tu esi svarīgs, tevi mīl jau no dzimšanas. Mēs ļoti vēlamies, lai ikviens bērns, kas dzimis jebkurā reģionā, varētu saņemt šādu dāvanu.”

49 gadus vecā Butskaja arī ir izstrādājusi plānu Krievijas darba devējiem, lai piespiestu sievietes laist pasaulē bērnus, lai tie atbilstu Kremļa diktatora mērķim – ievērojami palielināt dzimstību. Viņa piebilda: “Daudzbērnu ģimenes kļūst par jauno eliti. [Reģionālajiem] gubernatoriem būtu jāziņo par dzimstību…. Katram darba devējam vajadzētu paskatīties uz savu darba vietu, kāda ir dzimstība jūsu komandā. Vai jums šogad ir vēl viens bērns no katra cilvēka, kurš šogad var laist pasaulē bērnu – vai nē? Mēs to uzraudzīsim!”

russia started sewing camouflage blankets for babies with a note saying "Daddy, I'm with you"

Only for those whose fathers are currently fighting in Ukraine!

What interesting times we live in! Interesting for historians and psychiatrists… 🤦🏼‍♀️#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/ZvhMlRDCA5

— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) April 11, 2023