VIDEO. “Čalītis normāli vingro!” Sedas purvā iemūžināta lāča muguras kasīšanas paraugstunda 0

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LA.LV
20:01, 30. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sedas purva apkārtnē izvietotā meža kamera kārtējo reizi parūpējusies par unikāliem un uzjautrinošiem kadriem, kas strauji iekaro sociālo tīklu lietotāju sirdis. Videoierakstā redzams prāvs lācis, kurš dienas laikā meža ielokā sarīkojis pamatīgu pašmasāžas sesiju.

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Dzīvnieks sākumā vaļsirdīgi vārtās pa sūnām, izstiepis gaisā visas četras ķepas, bet pēc tam pieceļas kājās, lai ar milzu aizrautību berzētu un kasītu muguru pret turpat esošo koka stumbru, demonstrējot gandrīz vai akrobātiskus manevrus.

Šis video acumirklī izraisījis jautrību un radošu komentāru vētru tīmeklī, kur cilvēki steidz pasmaidīt par meža iemītnieka uzvedību un paradumiem. Vērojot lāča aizrautīgo grozīšanos un stiepšanos, kāds skatītājs joko, ka “čalītis normāli vingro”, kamēr cits jau paspējis ironiski vērsties pie vietējās vadības, vaicājot, kad beidzot pašvaldība izveidos sporta laukumus lāčiem, lai viņiem nebūtu jānāk trenēties un izpildīt savus vingrojumus lauku sētās. Daudzi atzīst, ka šāds skats rada mānīgu sajūtu par dzīvnieka mīlīgumu, liekot domāt, ka lāči nemaz neuzbrūk cilvēkiem, bet vienkārši nāk klāt, jo ļoti vēlas, lai kāds viņiem draudzīgi pakasa muguriņu.

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Tāpat komentētāji velk paralēles ar šī brīža vasarīgajiem laikapstākļiem, secinot, ka lācis vienkārši izbauda dzīvi savās mājās un meklē glābiņu no tveices. “Var tikai nojaust, cik viņam tajā kažokā tagad karsti,” raksta kāds dabas mīļotājs, uz ko cits aculiecinieks asprātīgi atbildējis, ka lielāka problēma par karstumu droši vien ir milzīgais blusu daudzums, kas arī liek lācim tik neatlaidīgi berzēties pret raupjo koka mizu.

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