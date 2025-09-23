Ekrānšāviņi no X

VIDEO. Caur šo omīšu mutēm runā krievu propaganda: “Latvija, Lietuva un Igaunija pašas uz ceļiem rāpos pie Krievijas!” 0

LA.LV
11:21, 23. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

“Igaunijā šīs saldās krievu babuškas ir pārliecinātas, ka visas Baltijas valstis drīz uz ceļiem rāpos atpakaļ uz Krieviju, un viena pat pieminēja, ka tur krievu ir vairāk nekā igauņu. Viņas pašas to neizdomāja. Tā ir propaganda, kas runā caur viņām. Tas ir bīstami, jo tur jau tāpat ir pietiekami daudz zombiju, un Krievijā vēl vairāk.” Šāds ieraksts ar tam pievienotu patiesi valsts drošībai bīstamu video par to, kā domā daļas sabiedrības Igaunijā, atrodams vietnē X @victoriaslog kontā.

Reklāma
Reklāma
Sabruka vecāku acu priekšā: 11 gadus vecs zēns nonāk slimnīcā pēc tam, kad vairākas stundas bez pārtraukuma pildījis mājasdarbus
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
“Domāju, ka mēs mirsim!” Šausmu mirkļi “Ryanair” reisā – viena stjuarte pie griestiem, otra satriecas ar apkalpes ratiņiem
Lasīt citas ziņas

Tajā nofilmētas divas gados vecākas sievietes, kuras pauž savu viedokli par aktuālo ģeopolitisko situāciju. Viņu teiktais liecina par to, cik spēcīgs tomēr ir Krievijas hibrīdkarš un kā tas spēj ietekmēt sabiedrisko domu arī ārpus Krievijas, lai gan daudzviet ir liegts patērēt šīs valsts mediju ražoto saturu.

“Krievu šeit ir vairāk nekā igauņu, visi viņi runā krieviski. Un vispār – Latvija, Lietuva un Igaunija jau drīzumā pašas uz ceļiem atrāpos pie Krievijas,” saka viena.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Nekādi joki – Tramps brauc! Ņujorkas policija aptur Makrona autokolonnu; viņš spiests paveikt ko netipisku
“Wannabe “Singapore Airlines” piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu!” Šeit daudzi piekrīt Stendzenieka sašutumam…
Vismaz tik! Nākamgad būs lielāks bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalsts

Otra kundze piebalso: “Krievija nekad mūžā, tūkstošiem gadu laikā, nav pirmā uzbrukusi nevienam un nekad to arī nedarīs. Tas ir 100% garantēts!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
“Mēs dzīvojam Latvijā…” Pircējus pārsteidz “Lidl” veikalā dzirdamās reklāmas, uzņēmums skaidro situāciju
“Bēdīgi!” Sieviete sašutusi: ģimnāzijā Rīgā ar informāciju klases čatā dalās tikai krieviski
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.