VIDEO. Caur šo omīšu mutēm runā krievu propaganda: “Latvija, Lietuva un Igaunija pašas uz ceļiem rāpos pie Krievijas!” 0
“Igaunijā šīs saldās krievu babuškas ir pārliecinātas, ka visas Baltijas valstis drīz uz ceļiem rāpos atpakaļ uz Krieviju, un viena pat pieminēja, ka tur krievu ir vairāk nekā igauņu. Viņas pašas to neizdomāja. Tā ir propaganda, kas runā caur viņām. Tas ir bīstami, jo tur jau tāpat ir pietiekami daudz zombiju, un Krievijā vēl vairāk.” Šāds ieraksts ar tam pievienotu patiesi valsts drošībai bīstamu video par to, kā domā daļas sabiedrības Igaunijā, atrodams vietnē X @victoriaslog kontā.
Tajā nofilmētas divas gados vecākas sievietes, kuras pauž savu viedokli par aktuālo ģeopolitisko situāciju. Viņu teiktais liecina par to, cik spēcīgs tomēr ir Krievijas hibrīdkarš un kā tas spēj ietekmēt sabiedrisko domu arī ārpus Krievijas, lai gan daudzviet ir liegts patērēt šīs valsts mediju ražoto saturu.
“Krievu šeit ir vairāk nekā igauņu, visi viņi runā krieviski. Un vispār – Latvija, Lietuva un Igaunija jau drīzumā pašas uz ceļiem atrāpos pie Krievijas,” saka viena.
Otra kundze piebalso: “Krievija nekad mūžā, tūkstošiem gadu laikā, nav pirmā uzbrukusi nevienam un nekad to arī nedarīs. Tas ir 100% garantēts!”
Sweet Russian babushkas in Estonia are convinced that all the Baltic states will soon crawl back to Russia on their knees, and one even mentioned that Russians outnumber Estonians there.
They didn’t come up with it themselves. It’s propaganda speaking through them. That’s… pic.twitter.com/xa47qeui7G
— Victoria (@victoriaslog) September 21, 2025