“Mēs dzīvojam Latvijā…” Pircējus pārsteidz “Lidl” veikalā dzirdamās reklāmas, uzņēmums skaidro situāciju 0
Rīgā vairākus iedzīvotājus pārsteigusi situācija “Lidl” veikalos. Kā vēsta TV3 raidījums “Bez tabu” , pircēji, kuri darba dienas sākumā vēlējās iegādāties nepieciešamās preces “Lidl” veikalā, pamatīga samulsa, izdzirdot reklāmas krievu valodā.
Mežciema “Lidl” veikalā, brīdī, kad tika atskaņota reklāma krievu valodā, atradās vien daži pircēji, turklāt pati veikala vadītāja sākotnēji pat nav pamanījusi, ka pa skaļruņiem skan reklāma krievu valodā.
Kā vēsta raidījums “Bez tabu” Valsts valodas centrs jau saņēmis iesniegumu arī no kāda cita iedzīvotāja, kurš citā “Lidl” veikalā tajā pašā dienā dzirdējis līdzīgu reklāmu krievu valodā, tādēļ tiks uzsākta pārbaude.
Uzņēmuma pārstāvji raidījumam apstiprinājuši, ka šāda kļūme patiešām ir notikusi un, ka krievu valodā sagatavotie reklāmas faili kļūdas pēc atskaņoti vairākos veikalos.
“Tā kā Latvijā mediji ir gan latviešu, gan krievu valodā, arī mēs reklamējamies šajos medijos gan latviski, gan krieviski. Šādas reklāmas bija sagatavotas jau iepriekš. Cilvēciskās kļūdas dēļ šie divi faili tika sajaukti, tādēļ atskaņota reklāma krievu valodā. Atvainojamies visiem klientiem, kuri to dzirdēja. Šī kļūda tika ātri pamanīta. Nebija pagājusi pat stunda, kad šī kļūda tika salabota visos veikalos,” skaidroja uzņēmums.
“Lidl Latvija” pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.marta līdz 2024.gada 29.februārim, strādāja ar 470,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi, turpinot investēt mazumtirdzniecības veikalu ķēdes attīstībā, pieauga 4,1 reizi un bija 14,816 miljoni eiro. “Lidl Latvija” reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas “C E – Beteiligungs-GmbH”.