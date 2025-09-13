LIDL
LIDL
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Mēs dzīvojam Latvijā…” Pircējus pārsteidz “Lidl” veikalā dzirdamās reklāmas, uzņēmums skaidro situāciju 0

LA.LV
17:19, 13. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Rīgā vairākus iedzīvotājus pārsteigusi situācija “Lidl” veikalos. Kā vēsta TV3 raidījums “Bez tabu” , pircēji, kuri darba dienas sākumā vēlējās iegādāties nepieciešamās preces “Lidl” veikalā, pamatīga samulsa, izdzirdot reklāmas krievu valodā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
No bērnudārza pazūd gadu vecs bērns: darbinieki to atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ
Lasīt citas ziņas

Mežciema “Lidl” veikalā, brīdī, kad tika atskaņota reklāma krievu valodā, atradās vien daži pircēji, turklāt pati veikala vadītāja sākotnēji pat nav pamanījusi, ka pa skaļruņiem skan reklāma krievu valodā.

Kā vēsta raidījums “Bez tabu” Valsts valodas centrs jau saņēmis iesniegumu arī no kāda cita iedzīvotāja, kurš citā “Lidl” veikalā tajā pašā dienā dzirdējis līdzīgu reklāmu krievu valodā, tādēļ tiks uzsākta pārbaude.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji

Uzņēmuma pārstāvji raidījumam apstiprinājuši, ka šāda kļūme patiešām ir notikusi un, ka krievu valodā sagatavotie reklāmas faili kļūdas pēc atskaņoti vairākos veikalos.

“Tā kā Latvijā mediji ir gan latviešu, gan krievu valodā, arī mēs reklamējamies šajos medijos gan latviski, gan krieviski. Šādas reklāmas bija sagatavotas jau iepriekš. Cilvēciskās kļūdas dēļ šie divi faili tika sajaukti, tādēļ atskaņota reklāma krievu valodā. Atvainojamies visiem klientiem, kuri to dzirdēja. Šī kļūda tika ātri pamanīta. Nebija pagājusi pat stunda, kad šī kļūda tika salabota visos veikalos,” skaidroja uzņēmums.

“Lidl Latvija” pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.marta līdz 2024.gada 29.februārim, strādāja ar 470,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi, turpinot investēt mazumtirdzniecības veikalu ķēdes attīstībā, pieauga 4,1 reizi un bija 14,816 miljoni eiro. “Lidl Latvija” reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas “C E – Beteiligungs-GmbH”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Piespiedu virsstundas un draudi no vadības” – “Lidl” darbinieki ceļ trauksmi, uzņēmums noliedz pārmetumus
“Lidl” nepaliek “Maximai” atbildi parādā “griķu karos” – kur tad galu galā griķi maksā mazāk?
RAKSTA REDAKTORS
“Izcili bezgaumīgi!” Tauta spriež par “Lidl” karaļvalsts reklāmu – kāpēc cilvēkus tā neuzrunā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.