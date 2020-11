Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

VIDEO. Cietsirdība Olainē: Bijušās sievas acu priekšā ar cirvi nosit viņas jauno mīlnieku





Kaisles un greizsirdības noziegums – tā, visticamāk, var definēt Olaines novada Vaivadu ciematā notikušo uzbrukumu. Kāds vīrietis atriebies bijušajai sievai viņas acu priekšā nositot kundzes jauno draugu.

Vēl nesen aiz nu jau aizzīmogotajām durvīm risinājās asinsstindzinoši notikumi. Pēc apkārtnē dzīvojošo teiktā, liktenīgajā dienā privātmājā pulcējās viesi, jo tika svinēti ģimenes svētki, proti meitas dzimšanas diena. Ballīte jautri ritēja līdz pat vakaram, līdz to iztraucēja vīrietis, kas negaidīti piebrauca pie mājas. Tas bija saimnieces bijušais vīrs un jubilāres tēvs.

“Tur bija ballīte. Ar alkoholu, dabīgi. Tur bija kompānija. Kas atgadījies mēs nezinām. Mēs domājām viņi savā starpā sakašķējās, proti savā kompānijā, bet runā, ka viņš atbrauca. Viņš ir bijušais vīrs, viņi ir šķīrušies,” par notikušo zina stāsta vietējais iedzīvotājs.

Kaimiņi saka, ka vīrieša vizīte nesusi līdzi asiņainu slaktiņu. No nama palīgtelpas paņemts cirvis. To nelūgtais viesis licis lietā uzbrūkot savai bijušajai sievai un viņas jaunajam draugam. Ar auksto ieroci uzbrucējs vairākkārt iesita pa sava oponenta galvu, viņu nāvējoši ievainojot, bet sievietei ar to pašu priekšmetu nodarīti smagi miesas bojājumi.

“Policijai nekavējoties ierodoties notikuma vietā, Olaines novadā, Olaines pagastā, ciematā Vaivadi, tika konstatēts, ka kādā privātmājā uz dīvāna atrodas nenoskaidrota vīrieša līķis ar trulu galvas traumu un uz grīdas bezsamaņā guļ 1980. gadā dzimusi sieviete. Sievietei tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un viņa smagā stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē,” norāda Valsts policijas RRP 1. biroja 1. nodaļas priekšnieka vietnieks Gatis Garjāns.

Lai pēc iespējās ātrāk slepkavu aizturētu, policisti piesaistīja ievērojamus spēkus. Likumsargi veica meklēšanas pasākums gan Olaines novadā gan Rīgā un tieši galvaspilsētā aizturēja iespējamo noziedznieku. Kaimiņi stāsta, ka aizdomās turamajam vīrietim kopā ar cietušo sievieti ir divi bērni, kas dzīvoja šķirti – viens pie mammas, otrs pie tēta.

“Viņi vasarā izšķīrās. Viņš te kādreiz nāca, sūdzējās par viņu. Esot mājās ierīkojis videonovērošanas kameras un tajās ieraudzījis ko tādu, kas nav savienojams ar turpmāko kopdzīvi. Viņš vispār tāds mierīgs bija, līdzsvarots. Varbūt tik ļoti viņu mīlēja, nezinu. Viņa par saviem bērniem ļoti rūpējās. Tur nekādu jautājumu nebija, ļoti rūpējās. Bet viņai alkohola un ”draugu” dēļ bija problēmas. Tādiem draugiem viņas situācijā nebūtu jābūt,” stāsta vietējie.

Zināms, ka šobrīd sievietes veselības stāvoklis joprojām tiek vērtēts kā smags un par viņas dzīvību cīnās ārsti. Policisti uzsāktā kriminālprocesa ietvaros turpina aktīvu izmeklēšanu. Aizturētajam par slepkavību un smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu draud mūža ieslodzījums.