VIDEO. Cilvēks pakļūst zem ledus un nespēj vairs atrast āliņģi.. Ar to riskējam, ļaujoties ziemas peldēm

Ne bieži, par laimi, tomēr pievienotajā video skatāmā situācija – tādas notiek arī dzīvē. Un tas ir viens no ziemas pelžu mīļotāju riskiem – pazaudēt āliņģi un apmaldīties zem ledus. Diemžēl tā ir droša nāve un tikai kāds brīnums ļauj tikt virs ūdens.

Reti kurš to zina, ka, peldoties āliņģī, jāuzmanās no ūdens straumēm, tās var paraut zem ledus, īpaši upēs. Un tad sākas traģiskākais – peldētājs ir zem ledus, peldot paniski uz visām pusēm, meklējot āliņģi, sāk trūkt gaisa, bet virs ledus esošie mēģina kaut ko haotiski iesākt – sist jaunu caurumu ledū, klauvēt pa ledu, cerībā, ka peldētājs dzirdēs virzienu, skalināt ūdeni, cerībā, ka peldētājs aukstajā ūdenī būs ar acīm vaļā un to redzēs.. Situācija neapskaužama. Un ne vienmēr ar veiksmīgu atrisinājumu.

Ziemas peldes uzskata par norūdīšanās veidu. Ja ūdenstilpe nav aizsalusi, tad aktīvisti brien iekšā un peldas tāpat, ja ir aizsalusi – tad tiek izcirsts āliņģis un ziemas pelžu mīļotāji metas iekšā tajā.

Parasti āliņģī iemērcas no dažām sekundēm līdz vairākām minūtēm. Atrašanās ilgums aukstajā ūdenī ir atkarīgs no katra cilvēka norūdīšanās pakāpes, laika apstākļiem un daudziem citiem faktoriem. Āliņģī ūdens temperatūra parasti ir no 0 līdz plus 3 grādiem.

Peldoties āliņģī, jāievēro drošība. Ziemas peldes veikt tikai, ja esat vairāk cilvēki, lai viens otrs varētu palīdzēt, ja nu kas atgadās.

Ja ūdens āliņģa vietā ir dziļš – jālieto kāpnes. Ieteicams galvu ūdeni nemērcēt, bet vilkt vilnas cepurīti vai peldcepuri. Parasti pēc atrašanās āliņģī uzvelk siltas drēbes, apavus, cimdus.