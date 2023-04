Dziedātāja Marija Naumova

VIDEO. Dziedātāja Marija Naumova kopā ar vīru pavisam drīz dosies uz Ukrainu Ieteikt







Talantīgā latviešu dziedātāja Marija Naumova socvietnē “Instagram” video ierakstā pavēstīja, ka jau ilgāku laiku bija gribējusies doties uz Ukrainu, un nu tas notiks jau pavisam drīz – maija sākumā. Turp viņa dosies kopā ar savu vīru.

Tur viņi ieplānojuši tikties ar bērniem, sievietēm un labdarības organizācijām, ar cilvēkiem, kas joprojām pārdzīvo kara šausmas un vardarbību. Ukrainā Marija ar vīru plāno nogādāt arī humāno palīdzību – higiēnas preces.











































































































































































































































































































































































































































Renārs Kaupers un Marija Naumova priecē latviešu un ukraiņu ģimenes

“Šis būs brauciens pie cilvēkiem – no sirds uz sirdi,” – saka dziedātāja video ierakstā.

Pie ieraksta vēstīts:

“Mīļie draugi! Labdarības projekta #Angels_for_Ukraine ietvaros, kopā ar vīru brauksim uz vairākām Ukrainas pilsētām pie sievietēm un bērniem. Šis būs brauciens pie cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Jau iepriekš pateicamies par atbalstu un līdzdalību.

Būsim priecīgi un pateicīgi, ja varēsiet mums pievienoties ziedojot Palīdzēsim.lv kontā:

AS “SEB banka” LV90UNLA0050013761397 SWIFT kodi: UNLALV2X

Maksājuma mērķis – ATBALSTS UKRAINAI

[email protected]

No sirds uz sirdi 🤍

Visu jums to labāko, Marija un Raitis”.