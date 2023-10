Mūziķis Jorens Šteinhauers (Jöran Steinhauer) par godu dziesmas “Paldies Latiņam” 10 gadu jubilejai publicējis jaunu dziesmu – “Daudz laimes”! Ekerānuzņēmums no mūziķa Jorena Šteinhauera profila soctīklā “Facebook”.

VIDEO. Dziesmai "Paldies Latiņam" – 10 gadi! Tam par godu autors Jorens Šteinhauers sacerējis nākamo lipīgo meldiņu







Latvijā dzīvojošais mūziķis no Vācijas Jorens Šteinhauers (Jöran Steinhauer) šonedēļ, 10.oktobrī, svinēja savu dzimšanas dienu un ne tikai – arī viņa sacerētajai dziesmai “Paldies Latiņam”, kas savulaik guva popularitāti tautā un sasildīja latvju sirdis, šogad jau apritējuši 10 gadi! Latus jau kādu laiku neizmantojam kā maksāšanas līdzekli, tā vietā nākuši eiro, toties dziesma liek pasmaidīt un atcerēties vecos, labos latiņus, tā teikt.

Un par godu dziesmas “Paldies Latiņam” 10 gadu jubilejai, tās autors Jorens Šteinhauers savā dzimšanas dienā 10.oktobrī soctīklā “Facebook” nācis klajā ar priecīgu vēsti – viņš radījis jaunu dziesmu “Daudz laimes”, kuras pirmie akrodi un vārdi jau liek teikt – viens lipīgs meldiņš sanācis!

Pats mūziķis “Facebook” raksta saviem sekotājiem: “Man ir dzimšanas diena. 10/10. Labākā Latvijas atzīme! Šodien arī publicēju savu jauno dziesmu ar nosaukumu “Daudz laimes”. Šī ir man ļoti īpaša dzimšanas diena, jo tā sakrīt ar dziesmas “Paldies Latiņam” 10. gadu jubileju. “Paldies Latiņam” dziesma mainīja manu dzīvi un deva man iespēju darīt to, ko es mīlu, attīstīties kā personību un satikt lieliskus cilvēkus. Tagad sākas jauns posms. Mēs veidojam spilgtu nākotni, visi kopā, zinot, ka mēs varam lepoties ar to, ko esam sasnieguši pagājušajos 10 gados. Es saku “Daudz laimes” visiem no mums. Lai dziesma turpmāk nestu smaidu priekpilnus svētkus. Drīz mēs filmēsim mūzikas video, ko jūs redzēsiet arī Latvijas televīzijā, bet jau šodien dziesmas ierakstu var atrast visās straumēšanas platformās – arī radio. DAUDZ LAIMES! 🎶🙂 Jöran – jeb Jorens.”

Jorena Šteinhauera nu jau vēsturisko dziesmu “Paldies Latiņam”, kas latviešiem raisa sentimentālas jūtas par latiņiem un santīmiem, klausies šeit:

Jauno dziesmu “Daudz laimes”, kas sākas ar vādiem “Smaidi, ko tu gaidi? Pasmaidi tu…Šī ir tava diena, tevi apsveicu – daudz laimes! Apskāviens!”, klausies video šeit: