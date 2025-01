“Zelta Mikrofona” ceremonija 18.01.2025.

VIDEO. Emocijas plūst pāri malām! Viens no laureātiem “Zelta Mikrofona” ceremonijā “pieceļ kājās” visu zāli Ieteikt







Jau vēstījām, ka svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons 2025” ceremonijā 18. janvārī Latvijas Nacionālajā teātrī tika noskaidroti 20 laureāti 19 kategorijās un par labāko starpžanru vai instrumentālās mūzikas albumu tika atzīts Ginta Zilbaloža un Riharda Zaļupes albums ”Flow”. Uz skatuves, lai saņemtu apbalvojumu, kāpa filmas “Straume” producents Matīss Kaža, un skatītāju aplausi zālē nerimās.

Video, kas publicēts vietnē “TikTok” redzams, kā visi sanākuši pieceļas kājās un aplaudē balvas saņēmējam.

Kā vēstīts iepriekš, “Straume” ir ieguvusi vismaz 50 starptautiskas atzinības, tajā skaitā “Zelta globusa” balvu kā labākā animācijas filma, pārspējot piecas citas filmas: “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”. Tā zvirzīta arī Britu filmu akadēmijas balvai. “Straume” pretendē uz balvu divās nominācijās – labākā animācijas filma un labākā bērnu un ģimenes filma.

Filmas “Straume” panākumi nodrošinājuši jaunu intereses vilni arī Latvijā, kur “Straume” ir kinoteātru repertuārā jau 20 nedēļas. Patlaban esot sasniegta jauna virsotne – filmas “Straume” kopējais apmeklējums Latvijas kinoteātros pārsniedzis 208 000 skatītāju.

Īpaša “otrreizējā” aktivitāte sākusies arī Latvijas novados, kur filmas demonstrēšanu piedāvā gan Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projekts “Kino visiem” un visur Latvijā, gan apvienība “Kinopunkts”.

Filma “Straume” veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai “Dream Well Studio”, Francijas studijai “Sacrebleu Productions” un Beļģijas studijai “Take Five”. “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.