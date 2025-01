“Lai gan esmu to teicis daudzas reizes, joprojām pastāv neskaidrības par Flow kaķa krāsu. Tas ir tumši pelēks, nevis melns,” tā vietnē X daudziem saviem sekotājiem vēlreiz uzsvēris filmas režisors Gints Zilbalodis.

Tā par daudz apspriesto tēmu visa cista starpā skaidrību vieš Zilbalodis. Zem šī viņa ieraksta tapusi virkne komentāru no filmas cienītājiem par “Straumes” kaķīti un daudzi dalījušies ar savu kaķu attēliem.

“Nekādā gadījumā. Es joprojām ticēšu, ka viņš ir melns. Es nevaru pateikt savam mazulim, ka tas bija apjukums un viņš nav slavens – viņš ir galvenais varonis. Paldies par skaidrojumu, bet viņš nekad to neuzzinās,” kāda komentētāja izteikusies, ka nekad nespēs to patiekt savam melnajam kaķim.

No way. I'm gonna still believe that he's black 🐈‍⬛ 🥹🤣

I can't tell my babe it was a confusion and he's not famous 🥺 he is the main character.

Thanks for the clarification but he will never know 🙈 pic.twitter.com/OO8dO9lfMn

— Ryōga Hibiki (@ateebuu20) January 15, 2025