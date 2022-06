VIDEO. FOTO. ASV prezidents piedzīvo sāpīgu kritienu. Vai pamats satraukties par viņa veselību?

ASV prezidents Džo Baidens sestdienas rītā, braucot ar velosipēdu, nokrita, taču nav guvis savainojumus, vēsta ārvalstu mediji.

It appears Pres. Biden was stationary when he fell off his bike this morning. pic.twitter.com/4Eg83HJnl6

79 gadus vecais prezidents uzreiz piecēlās pēc kritiena, sakot: “Man ir labi.”

Biden goes down briefly — but gets right back up — on his bike in Delaware this morning pic.twitter.com/nSp9iupxAk

— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) June 18, 2022