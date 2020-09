View this post on Instagram

Kad Francijas prezidents no Brīvības pieminekļa devās Vecrīgas virzienā, delegācijas ceļā pie Bastejkalna bija kāds ielu muzikants, kurš spēlēja akordeonu. Makrons pie viņa apstājās, paklausījās un iemeta kastītē vismaz vienu naudaszīmi.