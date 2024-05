Ziņa papildināta plkst. 17.42.

Slovākijas premjerministrs Roberts Fico pēc ministru kabineta sēdes Handlovā, Slovākijas pilsētā, kas atrodas aptuveni 150 kilometru attālumā no Bratislavas, sašauts un nogādāts slimnīcā, vēsta Euronews, atsaucoties uz Slovākijas vietējo mediju ziņojumiem.

Pēc notikuma vietā bijušās žurnālistes teiktā, dzirdēti vairāki šāvieni. Fico guvis ievainojumus krūtīs un vēdērā un nogādāts slimnīcā, taču aizdomās turamais aizturēts.

Slovākijas Republikas Nacionālās padomes loceklis Luboš Blaha apstiprināja notikušo, taču Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova sociālajos tīklos publicēja ierakstu, kurā nosodīja brutālo un nežēlīgo uzbrukumu, kas vērsts pret Fico: “Es stingri nosodu šodienas brutālo un neapdomīgo uzbrukumu premjerministram Robertam Fico. Esmu satriekta. Es novēlu Robertam Fico spēku atgūties.”

Čehijas premjerministrs Petrs Fiala tērzēšanas vietnē “X” rakstīja: “Ziņas par Slovākijas premjerministra Robertu Fico ir šokējošas. Es novēlu premjerministram pēc iespējas ātrāk izveseļoties. Mēs nedrīkstam paciest vardarbību, tai nav vietas sabiedrība.”

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024