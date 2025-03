Ekrānšāviņš no X

Minesotā, ASV, dzīvojošais Maine Coon kaķis vārdā misters Pugslijs Addamss ir oficiāli atzīts par garākās astes īpašnieku starp visiem dzīvajiem mājas kaķiem, liecina Ginesa pasaules rekordu grāmata.

Veterinārārsti, veicot mērījumus, konstatēja, ka viņa astes garums sasniedz iespaidīgus 46,99 centimetrus. Divus gadus vecais Pugslijs, kurš vēl turpina augt, varētu nākotnē pārspēt pats savu rekordu, jo Maine Coon šķirnes kaķi pilnu briedumu sasniedz tikai 4–5 gadu vecumā.

Pugslijs, kurš nosaukts par godu ikoniskajam tēlam no “Adamsu ģimenes”, dzīvo kopā ar Kameronu ģimeni Moundā, Minesotā, un viņam ir trīs “brāļi un māsas” – Maine Coon kaķi vārdā Vinija, Dučesa un Gomezs.

Viņa saimniece Amanda Kamerona stāsta, ka Pugslija garā aste vienmēr piesaistījusi uzmanību. “Jau pirmajā vizītē pie veterinārārsta speciālists teica: “Šī ir tika gara aste!” Es tobrīd to īsti neievēroju, bet, kad tas tika pieminēts atkārtoti, sāku par to aizdomāties,” atminas Amanda.

No veterinārārsta piezīmes līdz Ginesa rekordam

Ideja par rekorda pārbaudi radās, kad Amanda par veterinārārsta komentāru pastāstīja saviem bērniem. Viņi ieteica painteresēties par Ginesa rekordu kaķiem ar garākajām astēm. Izrādījās, ka iepriekšējais rekords piederēja citam Maine Coon kaķim – Rajah Shimko no Sietlas, kura astes garums bija 40,83 centimetri. Pugslija aste to pārspēja par gandrīz 6 centimetriem, un 2025. gada 24. februārī viņš oficiāli tika atzīts par jauno rekordistu.

Pugslijs un viņa ikdiena

Amanda raksturo Pugsliju kā “draisku” un “radošu palaidni”, kurš vienmēr izdomā jaunus veidus, kā izklaidēties vai sagādāt nelielas ķibeles. “Viņš ir ziņkārīgs, piedzīvojumu meklētājs un gudrs – īsts mājas nevaldāmais gars,” viņa smejas. Tomēr Pugslijs ir arī mīlošs un mierīgs kaķis, kas izpilda komandas, piemēram, “sēdi”, un labprāt spēlējas ar savām kaķu māsām Vinniju un Dučesu vai brāli Gomezu. Garā aste gan nereti rada neērtības – tā bieži “lien pa priekšu”, kad Pugslijs kāpj uz kaķu koka, guļ vai vicina to aizrautībā.

Maine Coon šķirne ir pazīstama kā lielākā mājas kaķu šķirne pasaulē, un Pugslijs ir spilgts tās pārstāvis. Šiem kaķiem ir bieza, pūkaina spalva, kas piemērota aukstajām Minesotas ziemām, un lielas ķepas, kas darbojas kā “sniega kurpes”. Pugslija astes garums ir ne tikai rekords, bet arī praktisks instruments – kaķis to izmanto, lai saglabātu siltumu vai pat kā “sēdekli”.

