VIDEO. Iereibis BMW vadītājs ar mammas auto Pļavniekos policijas priekšā brauc sānslīdē un avarē – mašīna aizdegas







Pagājušajā nedēļas nogalē, 5. martā, ap pulksten 4.00 naktī A. Saharova ielā patrulējošai Rīgas pašvaldības policijas ekipāžai pēkšņi priekšā izbrauca kāds BMW vadītājs, kurš savu spēkratu vadīja sānslīdē. Vēl pirms policija paspēja aicināt vadītāju apstāties, tas savu spēkratu nesavaldīja un ietriecās ceļa apmalē.

Uzsākot sarunu ar agresīvo braucēju, policisti pamanīja, ka no automašīnas motora telpas sāk parādīties dūmi, bet mirkli vēlāk to pārņēma liesmas. Tikmēr policisti no 20 gadus vecā autovadītāja noskaidroja, ka viņš pie stūres sēdies bez tiesībām, proti, tās jau bija atņemtas par agresīvu braukšanu. Tāpat sarunas laikā jaunais vīrietis ar savu uzvedību radīja aizdomas, ka viņš varētu būt reibumā, tomēr sakarīgu skaidrojumu policija no viņa iegūt nevarēja, jo vadītājs, redzot liesmu pārņemto auto, izplūda asarās.

Vēlāk notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri nodzēsa automašīnu, un Valsts policijas Ceļu policija, kuras darbiniekiem vadītājs atzina, ka esot dzēris, bet nespēja atcerēties, cik daudz. No alkohola pārbaudes jaunietis atteicās, tādēļ uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no apreibinošo vielu pārbaudes.