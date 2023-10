FOTO: FlowerPower/Twitter

It kā nogalinātais Krievijas admirālis “augšāmceļas” un runā video intervijā Ieteikt







Jau vēstījām, ka pagājušās nedēļas raķešu triecienā Krievijas Melnās jūras karaflotes štābam Sevastopolē nogalināti 34 krievu virsnieki, ieskaitot Melnās jūras karaflotes komandieri admirāli Viktoru Sokolovu, pirmdien paziņoja Ukrainas armijas speciālo operāciju spēki.

“Pēc trāpījuma Melnās jūras flotes štābam gāja bojā 34 virsnieki, tajā skaitā Krievijas Melnās jūras flotes komandieris admirālis Viktors Sokolovs. Vēl 105 krievi tika ievainoti. Štāba ēku nav iespējams atjaunot,” teikts spēku paziņojumā.

Speciālo operāciju spēki arī komentēja 13.septembrī veikto raķešu triecienu Sevastopoles kuģu remonta rūpnīcai, kad tika nopietni bojāts lielais desanta kuģis “Minsk” un Krievijas jūras spēku zemūdene “Rostov na Donu”. “Tā kā nākamajā dienā pēc uzbrukuma lielajam desanta kuģim “Minsk” bija paredzēts doties kaujas dežūrā, uz kuģa atradās personāls. Neatgriezeniskie zaudējumi bija 62 okupanti,” teikts paziņojumā.

Šķietami augšāmcēlies Krievijas admirālis ir parādījies jau otro reizi, kopš Ukraina paziņoja, ka viņš gājis bojā raķetes triecienā, vēsta “Metro“.

Tomēr Krievijas mediji nākamajā dienā pārraidīja kadrus, kuros tika apgalvots, ka Sokolovs ir dzīvs, liekot Ukrainai paziņot, ka tā “noskaidro”, vai viņš ir miris.

Dzīvs un vesels Sokolovs smaidīja, runājot ar žurnālistiem Melnās jūras flotes futbola komandas ceremonijā. Vietējā ziņu aģentūra “First Sevastopol” publicēja kadrus no preses konferences, kurā Sokolovs atbildēja uz reportiera jautājumu par uzbrukumu.

“Kas ar mums notika?” viņš saka. “Mums nekas nenotika. Dzīve turpinās.”

Tomēr viņš nepiebilst, ka sprādzienā gāja bojā 33 viņa apkalpes biedri.

Otrajā “ekskluzīvajā” video, ko pārraida Krievijas Aizsardzības ministrijas vadītais televīzijas tīkls Zvezda, admirālis lepojas, ka viņa flote “veiksmīgi pilda noteiktos uzdevumus”.

Viņš sacīja, ka 810. jūras kājnieku brigāde, Melnās jūras flotes kājnieku vienība, ir apbalvota ar Admirāļa Fjodora Ušakova ordeni.

Taču neviens no nepārbaudītajiem kadriem nav datēts, un prese apgalvo, ka Sokolovs runājis kādā citā ceremonijā pēc komandas Chernomorets Sevastopol uzvaras Krievijas bruņoto spēku čempionātā.

Tomēr Krimas Futbola savienība ziņo, ka komanda uzvarēja turnīrā 18. septembrī.

Futbola klubs Chernomorets Sevastopol “Telegram” kontā dalījās ar vairākām Sokolova fotogrāfijām ceremonijā. Var redzēt, kā viņš paceļ gaisā trofeju, lai svinētu kluba uzvaru.

“Šodien notika svinīgs pasākums, kurā Melnās jūras flotes komandieris admirālis Viktors Sokolovs apbalvoja futbola komandu,” teikts kluba paziņojumā. “Spēlētāji pateicās Melnās jūras flotes komandierim par aktīvo dalību futbola kluba dzīvē un pasniedza piemiņas bumbu ar čempionu autogrāfiem,” piebilda komanda.

Ukrainas īpašo operāciju spēki pirmdien paziņoja, ka pagājušās nedēļas uzbrukumā nogalināja Sokolovu. Taču Krievijas Aizsardzības ministrija video, kurā Sokolovs attālināti piedalās sarunā ar augstākajām aizsardzības amatpersonām.

The media consumes Ukrainian lies without hesitation. Ukrainians claimed to have killed the Commander of the Black Sea fleet, Admiral Viktor Sokolov. Solokov is attending the meeting chaired by General Shoigu today. pic.twitter.com/FDCU44Pns0 — Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) September 26, 2023

Tikai piecas minūtes pirms tam Krievijai piederošā ziņu aģentūra “TASS” citēja Kremļa pārstāvi Dmitriju Peskovu, kurš žurnālistiem sacīja, ka viņam “nav informācijas par iespējamo Melnās jūras flotes komandiera Sokolova nāvi”.

“Ja tiks apstiprināts fakts, ka admirālis Sokolovs ir nogalināts, tās būs labas ziņas visiem,” sarunā ar “CNN” sacīja Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Pēc video parādīšanās arī Ukrainai radušās bažas par šī fakta patiesumu.

🔥 The headquarters of the Russian Black Sea Fleet ⚓ pic.twitter.com/O6X390ZdZD — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 22, 2023

Spectacular. Two 🇺🇦 cruise missiles hit the Headquarters of the 🇷🇺 Black Sea Fleet in the very center of Sevastopol today. Putin must be fuming mad. pic.twitter.com/UvegH2gjmi — Carl Bildt (@carlbildt) September 22, 2023