VIDEO Kad mežā satiec vilkus, bet rokās tikai telefons… Talsu pusē kāds vīrietis piedzīvojis pavisam “asas izjūtas”

VIDEO Kad mežā satiek vilkus, bet rokās tikai telefons… Talsu pusē kāds vīrietis piedzīvojis pavisam "asas izjūtas"







Talsu pusē, lauku māja. Apmēram 300 metrus no mājas vilki nokoduši briedi, ar to mielojušies. Savukārt kāds AS Latvijas Valsts meži darbinieks, apsekojot mežu, turpat netālu satiek vaininiekus, vēsta Medibam.lv.

No sākuma vīrietis nofilmē briežus, kas paiet garām pa vienu, tad otru pusi, bet pēc tam tiem seko vilki, kas pienāk aculieciniekam 50 metru distancē.

Jūtams, ka, redzot vilkus, filmētājam liels satraukums. Briesmas jau it kā nedraud, bet, kad rokā tikai telefonas, sajūta nav laba.