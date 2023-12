FOTO: Medibam.lv

FOTO. Neretas pagastā medniekiem atklājies šausminošs skats – ledus paņēmis sešu briežu dzīvības







Aizkraukles novada Neretas pagastā augšpus Neretas noticis bēdīgs notikums – Dienvidsusējas ledū ielūzuši un noslīkuši seši brieži, vēsta Medibam.lv.

Vietējais mednieks Intis Vaļulis žurnālam Medības stāsta, ka par notikušo viņam ziņojuši makšķernieki, kuri ievērojuši noslīkušos dzīvniekus.

“Upe tajā vietā ir aptuveni 30 metru plata, dziļums ap diviem metriem, varbūt mazāk. Krastā aug ābeles, pie kurām brieži nāca cienāties ar āboliem. Nav saprotams, kāpēc brieži bariņā devās pāri upei, lai gan tajā vietā ir dzīvnieku pāreja.

Ledus neizturēja dzīvnieku svaru… Spriežot pēc pēdām, barā bija 11 līdz 12 dzīvnieku. Noslīka seši no tiem – teļi un otrā gada gotiņas, kas augumā mazākas. Lielākie brieži bija izkļuvuši no ledus gūsta. Trīs bija šķērsojuši upi, vairāki atgriezušies atpakaļ. Kāds no briežiem pret ledu bija savainojies. Par to liecināja asinis sniegā…

FOTO: Medibam.lv

Savukārt augumā mazākajiem dzīvniekiem izkļūt no aukstā ūdens neizdevās. Tie pamazām zaudēja spēkus un padevās upei…

Savā garajā mednieka mūža esmu redzējis, ka vienā vietā noslīkst četras cūkas, bet seši brieži nekad. Upe gan katru gadu paņem pa kādam briedim, kurš neapdomīgi dodas tai pāri pa plānu ledu…

Par notikušo informēju kolektīva vadītāju un viņš savukārt Valsts meža dienestu,” stāsta Intis Vaļulis.

Savukārt mednieku kolektīva Slokas vadītājs, Ivo Sloka teic, ka savā mednieka karjerā atceras vairākus gadījumus, kad dzīvnieki ielūzt ledū. Pirms 25 gadiem ap 10 mežacūku bija ielūzušas Dienvidsusējas ledū pie Sproģiem, pirms gadiem septiņiem alnis bija ielūzis Mēmeles ledū.

FOTO: Medibam.lv