Artuss Kaimiņš. Ekrānuzņēmums no “RīgaTV24” video.

No “KPV LV” Saeimas frakcijas izslēgtais deputāts Artuss Kaimiņš šodien intervijā “RīgaTV24” pauda, ka vienmēr ir bijis neatkarīgs deputāts un Latvijas valstī no tā, kādā Saeimas frakcijā viņš atrodas, nekas nemainās, tā raidījumam saka Kaimiņš.

“Pirmās emocijas ir vilšanās, otrā ir loģika, kas saka, ka tam tā bija jābūt, un tā pat ir labāk,” atzina Kaimiņš.

LA.LV Aptauja Kā Tu vērtē Artusa Kaimiņa izslēgšanu no "KPV LV" frakcijas Saeimā? Ļoti labi - beidzot!

Es to vērtēju ļoti negatīvi.

Es to vērtēju negatīvi, jo tikai A.Kaimiņa dēļ balsoju par "KPV LV" sarakstu 13.Saeimas vēlēšanās.

Grūti komentēt.

Nav viedokļa.

Man politiskās peripētijas ir vienaldzīgas... Padalies ar rezultātiem





Kaimiņš uzsvēra, ka vienmēr bijis neatkarīgs deputāts.

“Otrkārt, es esmu deputāts, kurš joprojām pārstāv valdību. Līdz ar to šajā gadījumā, mūsu valstī no tā nekas nemainās, vai Kaimiņš atrodas kādā frakcijā vai nē. Galvenais, lai Kaimiņš neatrodas “Saskaņā” vai “ZZS”! Tātad es piedalos valdības šajās sarunās – sadarbības sanāksmē un arī citos sarunu formātos. No tā nekas nemainās! Es uzskatu, ka valdība iet pareizo kursu. Tas, kā šobrīd ir notikuši šie notikumi, piemēram [Aivara] Lemberga notikumi, man liekas, tas ir beidzot Latvijā tas ir noticis! Tas ir pareizais virziens!” uzsvēra Kaimiņš.

Tāpat Kaimiņš vēlreiz skaidroja, kādēļ balsojis par Rīgas domes atlaišanu.

Plašāk pievienotajā video.