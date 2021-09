TV šovu zvaigzne Magone Šutoviene

VIDEO. "Kāja ar galošu no bremzes nokrīt un uzkrīt uz gāzes, aiznesos pa to ceļu… Man bija ok": Magone mācās braukt ar auto, draudzenei jāmeklē pēc sirdszālēm







Dzejniece un TV personība Magone Šutoviene ir talantiem bagāta dāma, taču auto vadīšana nav viens no tiem. Kamēr vīrs dzīvo un strādā citā pilsētā, viņai visi savi bērni un lopi ir jāapgādā pašai.

Tam nākotnē lieti noderētu arī spēja pašai vadīt auto, kuru savas dzīves laikā vēl nav paspējusi apgūt: “Ir dzimuši vadītāji, kuriem organiski sanāk – viņi tik apsēžas un visu saprot. Ar mani ir tā, ka gribēšanas netrūkst, bet ar varēšanu nekā. Pie tam mani vēl ir nogruzījuši mājās ģimenē, ka es neesmu nekāds braucējs, bet gan losene kaut kāda, kas nav pie stūres liekama. Varbūt es tomēr varu pierādīt pretējo un iemācīties,” – šovā saka Magone.

Draudzene piekrīt palīdzēt Magonei iemācīt braukšanas pamatus un ļauj sēsties pie Volvo džipiņa stūres.

Par sēšanos pie spēkrata stūres Magone stāsta šādi: “Tas mirklis ir klāt. Durvis veras. Ir jāpiesēžas pie stūres pirmo reizi mūžā. Nu, ziniet ko? Nelabprāt, nelabprāt, bet, kad kaut kas jādara, tad jādara. Nedrīkst palikt maziņš un nē, nē, es kāpju ārā. Bremzes vidū, maliņā tā gāze. A man tā sasodītā kāja ar galošu no bremzes nokrīt un uzkrīt uz gāzes… aiznesos pa to ceļu. Man bija ok. Es esmu dzīva, mašīna nav sasista. Sēžam un kustamies pa ceļa virsmu. Baigi labi! Man patika.”

Tomēr draudzene teic, ka nevarot noskatīties uz to, kā Magone brauc… un esot jāķer teju vai pēc sirdszālēm un atzīst – lai šo sievieti iemācītu braukt, vajag personu ar ļoti stipriem nerviem.

Lūk, kā Magone sēdās pie Volvo stūres un centās braukt: