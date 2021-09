Foto: ekrānuzņēmums

Latvijā ir iestājies rudens un, protams, arī Magone Šutoviene, kā jau liela daļa latviešu, ir kārtīga sēņotāja, jo kaut kā jau tā ģimene ir jāpabaro – kāpēc to nedarīt ar svaigām meža veltēm? “Latvietis tur, teiksim, atklās par nodokļiem vai vēl kaut ko, bet nekad neatklās savas sēņu vietas. Jā, es arī! Manas ir manas, un, zini, pateiks tur tādai Dainai… viņa bija uzreiz gatava braukt un nolasīt te man to mežu. Tā ir – atdod to savu un pēc tam, zini, paliksi tukšā, jo kāds pirms tevis ir bijis fiksāks,” stāsta “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne.













































































































TV šovu zvaigzne Magone Šutoviene

“Es gan te saskrējos mežā ar kaimiņieni un tur bija bišķi humors, bet bija arī sāncensība, jo viņa pirmā bija paspējusi nolasīt. Es esmu tāds sēņotājs, kurš varētu otram dot arī ar birstes kātu vai pa aci uzšaut!” – smejas Magone.

“Man liekas, ka es kategorijā “latvietis parastais” varētu būt sēņu eksperte, jo mani jau kā mazu bērnu veda uz mežu. Es lamādamās, kliegdama un raudādama, jo māte vienmēr atrada vairāk, bet man nekā nav…tas, protams, norūdīja raksturu, mācīja mani nepadoties droši vien dzīvē. Iemācīja sēņu šķirnes – kas ēdams, kas neēdams,” – dzejniece kavējas bērnības atmiņās.

