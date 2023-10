FOTO: Diana Choyleva/Twitter

VIDEO. Ķīnā sertificēts pasaulē pirmais lidojošais taksometrs Ieteikt







Ikviens, kurš vēlas no augšienes aplūkot plašās Guandunas, Ķīnas provinces, ainavas, iespējams, drīz varēs to izdarīt no lidojoša taksometra kabīnes. 13. oktobrī Ķīnas Civilās aviācijas administrācija piešķīra sertifikātu pasaulē pirmajam elektriskajam lidojošajam taksometram. Gadījumā, ja tas neizklausās pietiekami futūristiski, mazajai divvietīgajai lidmašīnai ar nosaukumu EH216-S tika atļauts lidot bez pilota uz klāja, ziņo “The Economist”.

EH216-S ražo Guandunas uzņēmums “EHang”. Tas mazliet atgādina palielinātu dronu.

“EHang” jau ir izveidojis rūpnīcu, lai ražotu lidaparātus plašā mērogā. Uzņēmums cer, ka apskates lidojumi Guandugā varētu sākties pirms gada beigām. Uzņēmums uzskata, ka kādu dienu varēs piedāvāt lidojošu taksometru braucienus par līdzīgu cenu kā ar sauszemes transportlīdzekļiem.

Visā pasaulē tiek izstrādāti daudzi šāda veida taksometri, taču Kīna kļuvusi par pirmo valsti, kurā tas sertificēts.

Tas tika apstiprināts pēc tam, kad uzņēmums “EHang” bija veicis vairāk nekā 40 000 testa lidojumu, tostarp ar brīvprātīgajiem pasažieriem, 18 pilsētās visā Ķīnā. Ir veikta arī EH216-S strukturālā analīze un avārijas testi, kā arī pārbaudīta lidaparātu spēja turpināt lidot, ja kāds no tā rotoriem sabojājas. Regulatori arī pārbaudīja bezvadu tīklu, ko “EHang” izmanto, lai savienotu savus lidojošos taksometrus ar vadības centru uz zemes. Tas ļauj rezerves pilotiem nolaist lidmašīnu ar tālvadības pulti, ja rodas problēma.

“EHang” apgalvo, ka tās bezpilota lidaparāti ir klusāki nekā helikopteri.

EH216-S darbības rādiuss ir aptuveni 30 km, un ātrums ir līdz 130 km/h.

Šobrīd “EHang” izstrādā otru lidaparāta versiju – VT30 – ar 300 km darbības rādiusu, lai gan tai būs nepieciešama atsevišķa sertifikācija.

“EHang” ir ambīcijas arī ārpus Ķīnas. Tā ir veikusi demonstrācijas lidojumus Amerikā un Eiropā ar mērķi iegūt sertifikātus abos tirgos. Uzņēmums cer, ka Ķīnas apstiprinājums paātrinās šo procesu. Taču Amerikas un Eiropas aviācijas regulatori, visticamāk, izvēlēsies piesardzīgāku pieeju nekā viņu Ķīnas kolēģi. Abi ir devuši signālu, ka sākumā apstiprinās tikai pilotētus gaisa taksometrus un atļaus autonomos lidojumus tikai pēc tam, kad transportlīdzekļi būs pierādījuši sevi.

Uzņēmuma tuvākie konkurenti ir Vācijas uzņēmums “Volocopter” un Kalifornijas firmas “Joby Aviation” un “Archer Aviation”. Visi trīs veic dažādu dizainu pilotētu lidaparātu izmēģinājuma lidojumus. Piemēram, “Volocopter” transportlīdzeklis izskatās vairāk kā parasts helikopters. Uzņēmums cer sākt pārvadāt pasažierus Parīzes olimpiskajās spēlēs, kas tiks atklātas 2024. gada jūlijā.