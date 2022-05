Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Krieviski runājoša sieviete Rīgā uzbrūk bēglei no Ukrainas un cenšas izsist no rokām telefonu







Socvietnēs publicēts video, kurā redzama krievu valodā runājoša sieviete pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa”, kura agresīvi runājot mēģina citai sievietei, kas viņu filmē, no rokām izsist telefonu.

Pie publicētā video vēstīts: “Rīgā “putiniste” piegāja klāt bēglei ar bērnu, pajautāja, no kurienes viņi ir. Kad atbildēja, ka no Ukrainas, sākās agresīvi uzbrukumi. Teica, ka ukraiņi ir “конченные”, krievi nebombardē, bet ukraiņi melo. Kad viņu sāka filmēt, centās izsist telefonu no rokām.”

Konflikts esot izcēlies, kad krieviski runājošā rīdziniece piegājusi pie ukrainietes un interesējusies, no kurienes viņa ieradusies. Viņa bijusi kopā ar bērnu un teikusi, ka ir atbraukuši no Ukrainas.

Tad kundze esot sākusi pārmest, ka ukraiņi ir meļi un patiesībā krievi viņus nebombardē.

Ieraugot, ka ukrainiete sākusi viņu filmēt ar mobilo telefonu, krieviski runājošā sieviete mēģināja izsist viņai no rokām telefonu.

“Gribu parādīt jūsu valdībai, kādi te ir cilvēki!” – saka ukrainiete.