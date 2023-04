VIDEO. Lietuvā velosipēdists iesper fotoradaram un to apgāž, tikmēr “varonīgo” manevru nofilmējusi policija Ieteikt







Panevēžas apriķa policijas pārstāvji Lietuvā ir dalījušies ar video soctīklā “Facebook”, kurā redzams, kā kāds velosipēdists speciāli iesper ceļmalā novietotajam fotoradaram un nogāž to no statīva, taču, ak vai, – pēc tam pats strauji nokrita no velosipēda un piezemējās turpat, kur fotoradars….Vēlāk gan izrādījies, ka riteņbraucējs bija iereibis, vēstīja Lietuvas medijs “Klaipeda.diena.lt“.

“Statīvs traucē. Kā vēsta tautas gudrība: “Neroc bedri kādam citam – pats tajā iekritīsi “. Nemēģiniet to atkārtot,” tā ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja Panevēžas apriņķa policija. Lietuvas policija komentēja, ka pieķertajam velosipēdistam alkometra rādījums tobrīd bijis 2,26 promiles.

Šis video un policijas ieraksts jau piesaistījis lielu interneta lietotāju uzmanību. Daži no viņiem par to smējās, bet citi brīnījās, kā gan ir iespējams šādi aizķerties aiz fotoradara trijkāju statīva?!

