VIDEO. Ārkārtīgi mīlīgs skats! Limbažu pusē mežkopis uz ceļa sastapis lāceni ar četriem lācēniem 0

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LA.LV
9:17, 23. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Uzņēmums “Latvijas valsts meži” sociālajos tīklos dalījies ar unikāliem kadriem. Limbažu meža iecirknī izdevies pamanīt un video iemūžināt veselu lāču ģimeni – lāču māti ar četriem mazuļiem.

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Neparasto skatu 16. jūnijā, veicot jaunaudžu apsekošanu, pamanīja “Latvijas valsts meži” mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis. Pārvietojoties ar automašīnu no viena meža kvartāla uz otru, viņš attālumā uz meža autoceļa pamanīja dzīvniekus, tādēļ savlaicīgi samazināja braukšanas ātrumu, lai pārliecinātos, kas atrodas priekšā.

Kā norāda pats mežkopis, sākotnēji viņam šķitis, ka tie ir mežacūku sivēni, taču, piebraucot tuvāk, atklājies pavisam cits un daudz pārsteidzošāks skats. Tie izrādījušies četri lācēni, kuri, redzot tuvojamies auto, ieinteresēti izslējušies pakaļkājās. Turpat netālu, dziļāk meža biezoknī, bijusi redzama arī pati lācene.

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Šādi video kadri kārtējo reizi apliecina, ka lāču populācija Latvijā turpina nostiprināties un tikšanās ar šiem lielajiem plēsējiem vairs nav neiespējama eksotika. Speciālisti gan atgādina, ka situācijas, kad lāču māte ir kopā ar mazajiem lācēniem, ir pašas bīstamākās, tāpēc mežkopja mierīgā un piesardzīgā rīcība, paliekot automašīnā, šādā situācijā bija vienīgā pareizā.

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