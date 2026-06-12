“”Viss ir slikti” gaudotājiem šis atkal nepatiks” – sabiedrībā uzvirmo strīdi par reālajām algām Latvijā 0
Algas Latvijā jau ilgstoši ir viena no visplašāk apspriestajām tēmām, īpaši ņemot vērā inflācijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas tēriņiem. Lai gan statistika bieži rāda darba samaksas kāpumu, sabiedrībā regulāri rodas diskusijas par to, vai algu pieaugums spēj pilnībā kompensēt cenu kāpumu un saglabāt iedzīvotāju pirktspēju.
Algu tēma nu atkal skarta sociālajos medijos. Lietotājs Dāvis platformā “Threads” raksta: “Reālā alga Latvijā desmit gados augusi par 48% (48%, Karl). 2025. gadā Latvijā strādājošie varēja atļauties nopirkt par 48% lielāku grozu ar precēm un pakalpojumiem nekā 2015. gadā. #vissirslikti gaudotājiem šis atkal nepatiks.”
Komentāru sadaļā gan ātri vien izvērtās plašas diskusijas par to, ko šie skaitļi patiesībā nozīmē.
Daļa lietotāju norādīja, ka reālās algas pieaugums statistikā jau ir koriģēts ar inflāciju, taču dzīves realitāte esot sarežģītāka. Kāds komentētājs uzsvēra, ka, lai arī alga pieaugusi, būtiski palielinājušies arī izdevumi par mājokli, pārtiku un komunālajiem pakalpojumiem.
Citi sociālo mediju lietotāji apšaubīja, vai vidējie rādītāji vispār atspoguļo individuālo pieredzi. “Pirms 10 gadiem mana alga bija 350 eiro, tagad 1500 eiro – kādi 48%?” jautā kāds komentētājs, norādot uz būtiskām atšķirībām starp personīgo un statistisko pieaugumu.
Tika pieminēti arī konkrēti piemēri par cenu kāpumu, piemēram, baltmaizes cena, kas, pēc komentētāju teiktā, desmit gadu laikā pieaugusi par aptuveni 78%, kā arī būtisks mājokļu kredītu un EURIBOR likmju kāpums.
Lūk, diskusija komentāru sadaļā: