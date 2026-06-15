Notikumi Irānā var ietekmēt arī Latvijas iedzīvotāju kredītus, brīdina ekonomists 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:49, 15. jūnijs 2026
Viedokļi

Notikumi Irānā un to ietekme uz enerģijas cenām jau atstājuši ietekmi arī uz inflāciju, un tirgus analītiķi arvien vairāk rēķinās ar iespēju, ka centrālajām bankām nāksies atkal paaugstināt procentu likmes. To TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis.

Viņa lēca, nenojaušot… Jauna sieviete iet bojā pēc prātam neaptveramas instruktoru kļūdas 29
Kokteilis
TESTS. Uzmanīgi aplūko attēlu – vai vari uzminēt, kurš no pāriem ir vislaimīgākais?
TESTS. Erudīcijas tests, kurā tikai paši gudrākie spēj iegūt vairāk par 70%
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa teiktā, tieši situācija ap Irānu kļuvusi par galveno faktoru, kas ietekmē energoresursu cenas un līdz ar to arī inflāciju.

Viņš norādīja, ka centrālās bankas cenšas nepieļaut situāciju, kāda bija pirms dažiem gadiem, kad inflācija strauji pieauga un procentu likmes nācās paaugstināt daudz agresīvāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
Rietumu Banka kļūst par Amerikas Tirdzniecības palātas Premium Partneri
Atrasti ar Rēzeknes novadā notriekto dronu iespējami saistīti “priekšmetu fragmenti”
“Es domāju, ka tas nav nejauši…” Zelenskis savelk paralēles starp kādu zīmīgu notikumu un Krievijas šīs nakts uzbrukumiem

Gašpuitis šo situāciju raksturoja kā sava veida brīdinājuma signālu.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no notikumiem Irānā un situācijas Hormuza šaurumā.

Ja tur normalizēsies kuģošana un mazināsies spriedze, enerģijas cenas varētu samazināties, kas savukārt mazinātu inflācijas spiedienu un nepieciešamību paaugstināt procentu likmes.

Taču, ja problēmas saglabāsies, iespējamība, ka centrālās bankas turpinās celt likmes, pieaugs.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.