Notikumi Irānā var ietekmēt arī Latvijas iedzīvotāju kredītus, brīdina ekonomists 0
Notikumi Irānā un to ietekme uz enerģijas cenām jau atstājuši ietekmi arī uz inflāciju, un tirgus analītiķi arvien vairāk rēķinās ar iespēju, ka centrālajām bankām nāksies atkal paaugstināt procentu likmes. To TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis.
Pēc viņa teiktā, tieši situācija ap Irānu kļuvusi par galveno faktoru, kas ietekmē energoresursu cenas un līdz ar to arī inflāciju.
Viņš norādīja, ka centrālās bankas cenšas nepieļaut situāciju, kāda bija pirms dažiem gadiem, kad inflācija strauji pieauga un procentu likmes nācās paaugstināt daudz agresīvāk.
Gašpuitis šo situāciju raksturoja kā sava veida brīdinājuma signālu.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no notikumiem Irānā un situācijas Hormuza šaurumā.
Ja tur normalizēsies kuģošana un mazināsies spriedze, enerģijas cenas varētu samazināties, kas savukārt mazinātu inflācijas spiedienu un nepieciešamību paaugstināt procentu likmes.
Taču, ja problēmas saglabāsies, iespējamība, ka centrālās bankas turpinās celt likmes, pieaugs.
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