Postošie savvaļas ugunsgrēki Losandželosas apkārtnē, kas piespieduši vairāk nekā 100 000 cilvēku evakuēties, tostarp Holivudas slavenības, ir izraisījuši plašu uzmanību sociālajos tīklos.

Īpaši populārs ir kļuvis video, kurā TV personība Džo Rogans jau 2024. gada vasarā izteica satraucošu prognozi par šāda mēroga ugunsgrēkiem.

2024. gada 19. jūlijā, sarunājoties savā podkāstā ar komiķi Semu Morilu, Rogans atsaucās uz kāda ugunsdzēsēja teikto par iespējamu katastrofālu ugunsgrēku scenāriju Kalifornijā.

Ugunsdzēsējs norādījis, ka līdz šim vēji bijuši labvēlīgi, taču ja tie pūstu “nepareizajā virzienā”, ugunsgrēki varētu kļūt pilnīgi nekontrolējami.

Rogans šo situāciju aprakstīja ar vārdiem: “Kad būs īstais vējš un ugunsgrēks sāksies īstajā vietā, tas varēs izdegt cauri Losandželosai līdz pat okeānam, un mēs neko nevarēsim darīt.”

Šobrīd ugunsgrēku izplatīšanos veicina sausais klimats un vējš, savukārt ugunsdzēsēji saskaras ar spiediena problēmām ūdensvados, kas apgrūtina dzēšanas darbus augstākajās teritorijās.

🔥 L.A. Fires Predicted with incredible accuracy by Fireman who spoke to Joe Rogan. 👀🔥 pic.twitter.com/oO7mEudMlS

