Portugāle lūgusi Eiropas Savienības (ES) partnerus palīdzēt nodzēst lielo meža ugunsgrēku, kas jau nedēļu nerimst Madeiras salā, amatpersonām norādot, ka ugunsgrēkā var iet bojā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautais lauru mežs. “Tuvākajās stundās mēs aktivizēsim ES civilās aizsardzības mehānismu,” Portugāles ziņu aģentūrai “Lusa” trešdien apliecināja avots valdībā.

🇵🇹 "Operational situation by evening for today Madeira"

The flames leave no chance for salvation. The island is already 10% engulfed in flames.

Copernicus EU, the EU space program for earth observation, shared a photo from space on social networks, pic.twitter.com/fS0R3FfvwP

