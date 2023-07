Foto: Ieva Leiniša/ LETA

VIDEO. Maestro Raimonda Paula pirmās emocijas, nokāpjot no estrādes, pēc "Manai dzimtenei" izskanēšanas







Dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā izskanēja arī Raimonda Paula dziesma “Manai dzimtenei”, kurā pie klavierēm sēdās pats Maestro.

Uzreiz pēc nokāpšanas no skatuves komponistu uz īsu interviju par pirmajām emocijām, nonākot no estrādes, pārtvēris Arnis Krauze, kurš ar video dalījies savā “Twitter” kontā.

Vaicāts par emocijām, kad visa plašā auditorija skaļi sauca “Raimond! Raimond!”, Maestro saka, ka viņa koncertdzīve pēdējā laikā ir visai aktīva.

“Bet nu Dziesmu svētki ir Dziesmu svētki. Ļoti patīkami ir, ka es dzirdu vienu no mūsu Dziesmu svētku pamatakmeņiem – Mārtiņa Brauna dziesmu, tā skan. Lai gan, atklāti runājot, tajos gados es vēl biju kaut kādā amatā, mēs to dziesmu atradām un ieslēdzām Dziesmu svētku repertuārā,” komponists stāsta par sava kolēģa Mārtiņa Brauna dziesmu “Saule. Pērkons. Daugava”. Šogad šī dziesma izskanēja īpaši emocionāli, jo šie ir pirmie Dziesmu un deju svētki, kopš tās autors vairs nesēž pie klavierēm, bet “noraugās no mākoņa maliņas”.

Raimonds Pauls atceras, kā Mārtiņa Brauna dziesma lēnā garā ieguva to vietu, kur tā ir šobrīd.

Kā jau allaž, Maestro neiztiek arī bez kāda joka. Viņš saka, ka rīt centīšoties piezvanīt uz “Brīvo mikrofonu”, kur viņš pateikšot, ko par visu domā.

Maestro pirmās emocijas, nonākot no Dziesmu svētku estrādes. pic.twitter.com/L03JVyeexP — Arnis Krauze (@arniskrauze) July 9, 2023