VIDEO. Mairis Briedis parāda, kā palīdzējis avarējušai automašīnai tikt ārā no grāvja







Bokseris Mairis Briedis sociālajos tīklos publicējis video, kurā iemūžinājis, kā palīdz avarējušai automašīnai tikt ārā no grāvja.

Bokseris bija devies skrējienā, kad pamanīja grāvī ieslīdējušu automašīnu, taču tās īpašnieks nekur nebija manāms. Skrienot atpakaļ, auto īpašnieks bija atgriezies un Mairis nolēmis palīdzēt nelaimē nonākušajam.

Mairis Briedis video stāsta, ka joka pēc izdomājis nofilmēt, kā palīdz automašīnu izstumt no grāvja: “Ar pirmo rāvienu mēs to dabūjām ārā! Dabūju tādu patīkamu sajūtu, it kā būtu uzvarējis kārtējo cīņu!”

Video noslēgumā viņš aicina nebūt vienaldzīgiem un palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams.