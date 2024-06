Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

VIDEO. Makrona sveiciens Putinam! Francijas prezidents uz Miera samitu ierodas ar “kodolportfeli” Ieteikt







Sociālā tīkla “X” platformā medijs “NEXTA” publiskojis video fragmentu, kurā redzams, kā Francijas prezidents Emanuels Makrons ierodas uz Miera samitu, Šveicē.

Reklāma Reklāma

Video kadrā redzams, ka aiz prezidenta tiek nests “kodolportfelis”, tādējādi “troļļojot” Vladimiru Putinu.

Kā zināms, Putins, dodoties ārvalstu vizītēs, bieži manīts ar “kodolportfeli”.

😄 Macron trolled Putin and came to the Peace Summit with a nuclear suitcase pic.twitter.com/ourdbm5p6b — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2024

Jau ziņots, ka šajā nedēļas nogalē norisinājās Miera samits. Rīcības plāns, par kuru tiks panākta vienošanās miera samitā Šveicē, tiks iesniegts Krievijas pārstāvjiem, lai otrajā miera samitā varētu panākt reālu kara izbeigšanu, Šveicē notiekošajā pirmajā miera samitā teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenski.

“Tagad Krievijas šeit nav. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja Krievija būtu ieinteresēta mierā, nebūtu kara. Mums kopīgi jāizlemj, ko pasaulei nozīmē taisnīgs miers un kā to var sasniegt patiešām ilgstošā veidā. ANO Statūti mums ir pamats,” viņš teica samita pirmajā plenārsēdē.

Kā klāstīja Ukrainas prezidents, kad valstis būs vienojušās par rīcības plānu un tas caurskatāmi tiks parādīts sabiedrībām, “tad par to tiks paziņots Krievijas pārstāvjiem, lai otrajā miera samitā mēs varētu noteikt reālu kara izbeigšanu”.

Zelenskis norādīja, ka samitā piedalās 101 valsts un starptautiska organizācija.

“Mums izdevās izvairīties no vienas no sliktākajām lietām – pasaules sadalīšanas pretējos blokos. Ir pārstāvji no Latīņamerikas, Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem, Āzijas, Klusā okeāna reģiona, Ziemeļamerikas, reliģiskie līderi. 101 dalībnieks. Un nevienam nav privilēģijas lemt par otru. Tā ir patiesa daudzpolaritāte,” viņš teica.

Zelenskis gan neprecizēja, vai ir gatavs iesaistīties tiešās sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kurš piektdien solīja, ka dos rīkojumu par tūlītēju pamieru un sāks sarunas, ja Kijiva sāktu izvest spēkus no četriem Maskavas 2022.gadā anektētiem Ukrainas reģioniem un atteiktos no plāniem pievienoties NATO. Ukraina noraidīja Putina plānu kā manipulatīvu un absurdu.

Reklāma Reklāma

ASV viceprezidente Kamala Herisa Putina piedāvājumu noraidīja, sakot, ka “viņš neaicina uz sarunām, viņš aicina padoties”. Viņa uzsvēra, ka ASV atbalsts Ukrainai nav labdarība, bet gan ir ASV stratēģiskajās interesēs.

Arī Francijas prezidents Emanuels Makrons uzstāja, ka ilgtspējīgs miers nevar nozīmēt Kijivas kapitulāciju. “Ir viens agresors un viens upuris,” atgādināja Makrons.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs teica, ka pamiers bez “nopietnām sarunām par vadlīnijām ilgstošam mieram” būtu instruments, kā ” leģitimizēt Krievijas rīcību, nelikumīgi sagrābjot zemes”.

Eiropas Komisijas prezidenta Urzula fon der Leiena pauda pārliecību, ka konflikta iesaldēšana pašlaik, kad Ukrainas teritorijā ir okupantu karaspēks, “nav atbilde”. “Patiesībā, tā ir recepte turpmākiem agresijas kariem,” viņa sacīja.

Tomēr atsevišķas valstis, kas piedalās samitā, taču nav Kijivas tradicionālo sabiedroto vidū, mudināja uzklausīt arī Maskavu un kritizēja daļu Rietumvalstu sankciju pret Krieviju.

Kijivai ir jābūt gatavai “sarežģītam kompromisam”, ja tā vēlas izbeigt konfliktu, brīdināja Saūda Arābijas ārlietu ministrs ārlietu ministrs Faisals bin Farhans.

Savukārt Kenijas prezidents Viljams Ruto kritizēja nesen pieņemto G7 valstu lēmumu piedāvāt 50 miljardu ASV dolāru aizdevumu Ukrainai, par ķīlu ņemot peļņu no iesaldētajiem Krievijas aktīviem.

“Vienpusēja Krievijas aktīvu atsavināšana ir vienlīdzīgi nelikumīga,” Ruto teica runā, kurā Krievijas iebrukumu Ukrainā raksturoja, kā “šausminošu asinsizliešanas un iznīcības ainu”.

Samits turpināsies arī svētdien. Lai gan Zelenskis ir paudis lielas cerības par samita iznākumu, citi tā dalībnieki nav optimistiski par iespējām reāli izbeigt karu.